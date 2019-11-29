подписаться на рассылку
23.85 24.15
26.05 26.55
˟
  • Новости
  • Мир
  • Эрдоган посоветовал Макрону "проверить свою голову"
29 ноября 2019, пятница, 17:21 99
Мир 2019-11-29T19:00:03+02:00
Українські Новини
Эрдоган посоветовал Макрону "проверить свою голову"

Эрдоган посоветовал Макрону "проверить свою голову"

Перепалка, Нато, Реджеп Тайип Эрдоган, Эммануэль Макрон
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону "проверить свою голову".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Известно, что в начале ноября Макрон заявил, что Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по НАТО. Также, по его словам, Европа должна начать думать о себе как о "геополитической силе", так как Североатлантический альянс сейчас переживает "смерть мозга".

"Обращаюсь к президенту Франции и скажу то же самое на саммите НАТО. Макрон должен проверить свою голову, прежде чем объявлять о "смерти мозга" НАТО. Потому что эти утверждения подходят только для тех, кто перенес смерть мозга. Вы даже не платите деньги, которые нужно заплатить НАТО", - сказал Эрдоган.


Ранее французский лидер заявил, что Турция не может ожидать солидарности от союзников по НАТО из-за ее операции в Сирии против курдских отрядов YPG.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отверг его критику, заявив, что Макрон "спонсирует терроризм".

Президент Турции 29 ноября назвал незаконным присутствие французских военных в Сирии.

"Франция не имеет права размещать военных в Сирии. Французских военных не приглашал в Сирию и режим Башара Асада", - сказал Эрдоган.

Он также считает, что Франция не вправе принимать решение о членстве Турции в НАТО.

"Кто дал Парижу право обсуждать эту тему?" - сказал президент Турции.

Как сообщали Українські Новини, Реджеп Тайип Ердоган отклонил и выбросил письмо Дональда Трампа с просьбой одуматься и не быть дураком.

Также Эрдоган заявил, что Турция продолжит военную операцию в Сирии.

Больше новостей о: Перепалка Нато Реджеп Тайип Эрдоган Эммануэль Макрон

Архив
Новости
Декларации семейной пары Евгения и Юлии Мецгер, управляющих госбанками, могут стать темой будущих расследований, – СМИ 18:59
Зеленский рассказал, когда Рада может принять закон о перезапуске ГБР 18:52
В ООН подсчитали, сколько человек погибло за пять лет войны на Донбассе 18:51 Инфографика
Полиция начала расследование высказываний ведущего Дроздова, который на "5 канале" обозвал жителей Донбасса "пропащими людьми" 18:46
В Судане женщинам разрешили носить брюки и не покрывать голову 18:28
больше новостей
Гривна после повышения снова падает: официальный курс валют от НБУ 06:00
Фото: Киев Оперативный
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу: он задержан 13:15 Дополнено
Зимние каникулы-2020: когда будут отдыхать школьники и родители 06:00
Автозапчасти и предметы искусства: что запретили перевозить через линию ограничения на Донбассе 18:15
ГБР хочет купить набор тактических шапок почти за 40 тыс. гривен 18:07
больше новостей
ФГИ следует сосредоточиться на поиске системных инвесторов для госкомпаний, а не "отжатии" ранее проданных объектов, – экономист 17:25
Офис Президента начал игнорировать электронные заявления граждан 15:38
Другого выхода у нас нет: Минюст хочет закрывать тюрьмы 21:55
НАБУ не допускает адвокатов к материалам дела и оказывает политическое давление, – адвокат Бахматюка 16:36
Средняя зарплата в Украине "перевалила" за 10 тысяч: медики получают меньше всех 19:37
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok