Эрдоган посоветовал Макрону "проверить свою голову"

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону "проверить свою голову".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Известно, что в начале ноября Макрон заявил, что Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по НАТО. Также, по его словам, Европа должна начать думать о себе как о "геополитической силе", так как Североатлантический альянс сейчас переживает "смерть мозга".

"Обращаюсь к президенту Франции и скажу то же самое на саммите НАТО. Макрон должен проверить свою голову, прежде чем объявлять о "смерти мозга" НАТО. Потому что эти утверждения подходят только для тех, кто перенес смерть мозга. Вы даже не платите деньги, которые нужно заплатить НАТО", - сказал Эрдоган.



Ранее французский лидер заявил, что Турция не может ожидать солидарности от союзников по НАТО из-за ее операции в Сирии против курдских отрядов YPG.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отверг его критику, заявив, что Макрон "спонсирует терроризм".

Президент Турции 29 ноября назвал незаконным присутствие французских военных в Сирии.

"Франция не имеет права размещать военных в Сирии. Французских военных не приглашал в Сирию и режим Башара Асада", - сказал Эрдоган.

Он также считает, что Франция не вправе принимать решение о членстве Турции в НАТО.



"Кто дал Парижу право обсуждать эту тему?" - сказал президент Турции.



Как сообщали Українські Новини, Реджеп Тайип Ердоган отклонил и выбросил письмо Дональда Трампа с просьбой одуматься и не быть дураком.



Также Эрдоган заявил, что Турция продолжит военную операцию в Сирии.