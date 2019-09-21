Водительские удостоверения Украины будут признаны в Турции

Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений 21 сентября в Стамбуле во время встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева с министром внутренних дел Турецкой республики Сулейманом Сойлу.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Надеюсь, соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время", - сказал Аваков.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский призывает Турцию присоединиться к восстановлению инфраструктурных объектов на Донбассе.

Тем временем отдых в Турции стал популярнее среди украинцев с начала года, а жена турецкого султана Роксолана официально признана украинкой. Посольство уточнило, что теперь в усыпальнице обозначено, что Роксолана родом из Рогатина (Ивано-Франковская область) в Украине.

Кроме того, Украина планирует закупить у Турции беспилотники для ВСУ и открыла консульство в турецкой Анталии.