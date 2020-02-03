Вбивство пластичного хірурга в Києві: Нацполіція розповіла три головні версії

Нацполіція розглядає три основні версії вбивства пластичного хірурга у Києві. Про це Українським Новинам повідомили в Нацполіції. "Три основні версії: вбивство у зв'язку з професійною діяльністю загиблого, особистий конфлікт і можливі фінансові зобов'язання", - розповіли у відомстві. На даний момент поліція вилучила в районі вбивства камери відеоспостереження і їх вивчає. Також правоохоронці роблять упор на те, щоб поспілкуватися з друзями і родичами загиблого, щоб дізнатися більше про нього. Поліція розшукує підозрюваного, основні прикмети якого: зріст до 175 см, чорний одяг, кепка і борода. Як повідомляли Українські Новини, поліція застосовувала собак для пошуку підозрюваного у вбивстві пластичного хірурга в Києві. Також за даними ЗМІ, пластичним хірургом, застреленим у Києві, виявився чоловік на ім'я Андрій Сотник. Раніше, в Бразилії на парковці невідомий застрелив мера, і намагався покінчити з собою. А в окупованому Донецьку застрелили ватажка "ДНР" Олексія Кривулю, позивний якого - "Грін".