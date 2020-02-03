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03 лютого 2020, понеділок, 16:40 22
Події 2020-02-03T18:30:04+02:00
Українські Новини
Вбивство пластичного хірурга в Києві: Нацполіція розповіла три головні версії

Вбивство пластичного хірурга в Києві: Нацполіція розповіла три головні версії

Елизавета Кесельман
Нацполіція, Київ, Розслідування, вбивство, Вбивство лікаря
Поліція на місці події. Фото: Поліція Києва
Поліція на місці події. Фото: Поліція Києва

Нацполіція розглядає три основні версії вбивства пластичного хірурга у Києві. Про це Українським Новинам повідомили в Нацполіції.

"Три основні версії: вбивство у зв'язку з професійною діяльністю загиблого, особистий конфлікт і можливі фінансові зобов'язання", - розповіли у відомстві.

На даний момент поліція вилучила в районі вбивства камери відеоспостереження і їх вивчає.

Також правоохоронці роблять упор на те, щоб поспілкуватися з друзями і родичами загиблого, щоб дізнатися більше про нього.

Поліція розшукує підозрюваного, основні прикмети якого: зріст до 175 см, чорний одяг, кепка і борода.

Як повідомляли Українські Новини, поліція застосовувала собак для пошуку підозрюваного у вбивстві пластичного хірурга в Києві.

Також за даними ЗМІ, пластичним хірургом, застреленим у Києві, виявився чоловік на ім'я Андрій Сотник.

Раніше, в Бразилії на парковці невідомий застрелив мера, і намагався покінчити з собою.

А в окупованому Донецьку застрелили ватажка "ДНР" Олексія Кривулю, позивний якого - "Грін".

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