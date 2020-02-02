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02 февраля 2020, воскресенье, 22:47 239
Происшествия 2020-02-02T22:48:22+02:00
Українські Новини
Стрельба в центре Киева: убитым оказался пластический хирург

Стрельба в центре Киева: убитым оказался пластический хирург

Валерия Драгомирова
Саксаганского, Киев, Убийство, Андрей Сотник

Застреленным в воскресенье мужчиной в центре Киева оказался пластический хирург Андрей Сотник. Об этом сообщил его коллега Виктор Сысоенко в Facebook.

"В Киеве на ул. Саксаганского недалеко от цирка застрелен, по предварительной информации (заказное убийство), наш коллега, пластический хирург Андрей Сотник", - пишет Сысоенко.

В сети появилось видео с камер наблюдения в центре Киева, которые зафиксировали момент расстрела пластического хирурга Андрея Сотника.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале "Киев Оперативный", можно заметить, что нападающий бежал вслед за хирургом, параллельно стреляя ему в спину. Сам мужчина пытался скрыться от стрелка, но неудачно.


Как сообщали Українські Новини, в Донецке застрелили главаря боевиков "ДНР". По данным СМИ, Кривуля был убит тремя выстрелами в спину возле лифта в подъезде собственного дома.

Ранее в Бразилии на парковке застрелили мэра, а убийца пытался покончить с собой. 

Кроме того, на одной из заправок Николаева обнаружили тела троих мертвых сотрудников.

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