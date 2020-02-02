Стрельба в центре Киева: убитым оказался пластический хирург

Застреленным в воскресенье мужчиной в центре Киева оказался пластический хирург Андрей Сотник. Об этом сообщил его коллега Виктор Сысоенко в Facebook.

"В Киеве на ул. Саксаганского недалеко от цирка застрелен, по предварительной информации (заказное убийство), наш коллега, пластический хирург Андрей Сотник", - пишет Сысоенко.

В сети появилось видео с камер наблюдения в центре Киева, которые зафиксировали момент расстрела пластического хирурга Андрея Сотника.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале "Киев Оперативный", можно заметить, что нападающий бежал вслед за хирургом, параллельно стреляя ему в спину. Сам мужчина пытался скрыться от стрелка, но неудачно.



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