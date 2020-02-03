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03 февраля 2020, понедельник, 11:28 77
Силовые структуры 2020-02-03T11:28:19+02:00
Українські Новини
Полиция засекретила версии убийства пластического хирурга в Киеве

Полиция засекретила версии убийства пластического хирурга в Киеве

Надежда Комендантова
убийство в Киеве, Пластическая хирургия, хирург, Убийство, стрельба в Киеве, Стрельба

Полиция называет тайной следствия вероятные версии убийства пластического хирурга в центре Киева.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-офицер Шевченковского райуправления полиции Анна Зубрева.

"Мы не раскрываем версии, поскольку это тайна следствия", - сказала она.

Также полиция не раскрывает и личность убитого.

Ранее в сети появилось видео с камер наблюдения в центре Киева, которые зафиксировали момент расстрела пластического хирурга Андрея Сотника.На кадрах, опубликованных в Telegram-канале "Киев Оперативный", можно заметить, что нападающий бежал вслед за хирургом, параллельно стреляя ему в спину. Сам мужчина пытался скрыться от стрелка, но неудачно.

Как сообщали Українськi Новини, неизвестный застрелил мужчину в центре Киева.

По данным СМИ, им оказался пластический хирург Андрей Сотник.

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