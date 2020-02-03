Полиция засекретила версии убийства пластического хирурга в Киеве

Полиция называет тайной следствия вероятные версии убийства пластического хирурга в центре Киева.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-офицер Шевченковского райуправления полиции Анна Зубрева.

"Мы не раскрываем версии, поскольку это тайна следствия", - сказала она.

Также полиция не раскрывает и личность убитого.

Ранее в сети появилось видео с камер наблюдения в центре Киева, которые зафиксировали момент расстрела пластического хирурга Андрея Сотника.На кадрах, опубликованных в Telegram-канале "Киев Оперативный", можно заметить, что нападающий бежал вслед за хирургом, параллельно стреляя ему в спину. Сам мужчина пытался скрыться от стрелка, но неудачно.

Как сообщали Українськi Новини, неизвестный застрелил мужчину в центре Киева.

По данным СМИ, им оказался пластический хирург Андрей Сотник.