Полиция засекретила версии убийства пластического хирурга в Киеве

Полиция называет тайной следствия вероятные версии убийства пластического хирурга в центре Киева. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-офицер Шевченковского райуправления полиции Анна Зубрева. "Мы не раскрываем версии, поскольку это тайна следствия", - сказала она. Также полиция не раскрывает и личность убитого. Ранее в сети появилось видео с камер наблюдения в центре Киева, которые зафиксировали момент расстрела пластического хирурга Андрея Сотника.На кадрах, опубликованных в Telegram-канале "Киев Оперативный", можно заметить, что нападающий бежал вслед за хирургом, параллельно стреляя ему в спину. Сам мужчина пытался скрыться от стрелка, но неудачно. Как сообщали Українськi Новини, неизвестный застрелил мужчину в центре Киева.По данным СМИ, им оказался пластический хирург Андрей Сотник.