В Бразилии на парковке застрелили мэра: убийца пытался покончить с собой

В Бразилии мэра одного из городов застрелили на парковке. В мужчину дважды выстрелили на парковке у здания мэрии. Об этом передает портал G1.

В частности, инцидент произошел 9 января. Стрелок, который выстрелил в Имбуйя Жуау Швамбаха (мэра) , попытался покончить с собой. Однако полиция не допустила самоубийства.

Отмечается, что мотивы преступника неизвестны.

С конца декабря это третий случай убийства городского главы в Бразилии. Предыдущие два случая произошли в северо-восточном штате Сеара и юго-восточном Сан-Паулу. Мужчина занял пост мэра по итогам выборов 2016 года. До этого он дважды был вице-мэром и местным депутатом.

Как сообщали Українські Новини, ранее в селе Вапнярка Лиманского района Одесской области обнаружили труп бывшего мэра Тирасполя.

Также уголовный суд в египетской провинции Красного моря избрал смертную казнь чиновнику, осужденному за убийство украинки на курорте Красного моря города Хургада в феврале 2018 года. 29-летняя украинка Марина Иваненко, которая работала в обслуживании клиентов в гостинице в Сафаге, в 60 километрах от Хургады, была зарезана в своем доме.