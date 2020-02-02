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02 февраля 2020, воскресенье, 21:09 63
Происшествия 2020-02-02T21:09:04+02:00
Українські Новини
В центре Киева застрелили мужчину

В центре Киева застрелили мужчину

Валерия Драгомирова
Полиция, Саксаганского, Киев, Убийство
Полиция на месте происшествия. Фото: Полиция Киева
Полиция на месте происшествия. Фото: Полиция Киева

В воскресенье, 2 февраля, в Киеве на улице Саксаганского застрелили мужчину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Полиции Киева, передают Українські Новини.

"В дежурную часть около 18 часов поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция. Личность погибшего установлена, это - киевлянин, 1977 года рождения", - говорится в сообщении.

Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Полиция на месте происшествия. Фото: Полиция КиеваПолиция на месте происшествия. Фото: Полиция Киева


Как сообщали Українські Новини, в Донецке застрелили главаря боевиков "ДНР". По данным СМИ, Кривуля был убит тремя выстрелами в спину возле лифта в подъезде собственного дома.

Ранее в Бразилии на парковке застрелили мэра, а убийца пытался покончить с собой. 

Кроме того, на одной из заправок Николаева обнаружили тела троих мертвых сотрудников.

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