В Донецке застрелили главаря боевиков "ДНР"

20 января в Донецке убили заместителя командира "полка спецназначения внутренних войск МВД" так называемой "Донецкой народной республики" Алексея Кривулю, позывной Грин.

Об этом соощает "РИА Новости" со ссылкой на депутата так называемого "Народного совета ДНР" Владислава Бердичевского, российский "Интерфакс".

По данным источников "Интерфакса", Кривуля был убит тремя выстрелами в спину возле лифта в подъезде собственного дома.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Кривуля родился в городе Николаевка Донецкой области Украины. Он присоединился к боевикам в 2014 году.

Как сообщают Українські Новини, три взрыва прозвучали в районе Донецка, где проживает "глава ДНР" и представители ОБСЕ.

А ранее главаря "ДНР" Захарченко взорвали в ресторане в центре Донецка.

В Донецке снова прогремел взрыв: среди пострадавших кандидат на пост "главы ДНР".