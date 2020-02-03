підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
ONLINE
3.02.20 14:30 Пресс-конференция: "Нет продаже украинской земли латифундистам!"

03 лютого 2020, понеділок, 13:10 34
Зовнішня політика 2020-02-03T16:00:04+02:00
Українські Новини
Іран більше не буде ділитися з Україною матеріалами про катастрофу МАУ, — іранські ЗМІ

Іран більше не буде ділитися з Україною матеріалами про катастрофу МАУ, — іранські ЗМІ

Таня Войтюк
Іран, Володимир Зеленський, МАУ, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: ilna.news
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: ilna.news

Після того, як з'явився запис переговорів диспетчерів про авіакатастрофу в Ірані, співпраця між іранської та українською сторонами погіршилася.

Про це заявив глава відділу розслідувань Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар, передає агентство Mehr.

За словами Резайефара, витік записів іранських переговорів диспетчерів в українські ЗМІ вплине на співпрацю з Києвом по авіакатастрофі МАУ.

"Цей файл був серед матеріалів, наданих групі експертів, які розслідують катастрофу", - заявив він.

Він також підкреслив, що оприлюднення записів в українських ЗМІ було порушенням міжнародних норм і Тегеран відмовляється надалі передавати матеріали Києву.

Як повідомляли Українські Новини, Іран вирішив залишити чорні ящики збитого літака МАУ у себе і нікому їх не віддавати. Раніше Іран визнав, що збив ракетою літак МАУ 8 січня.

Також Зеленський заявив, що компенсація Іраном сім'ям загиблих українців за 80 тис. доларів недостатня.

Нагадаємо, іранець, який збив літак МАУ, знаходиться у в'язниці в Ірані.

Більше новин про: Іран Володимир Зеленський МАУ Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані

Компенсація Іраном сім'ям загиблих українців по 80...
Сьогодні Президент Туреччини Ердоган відвідає Укра...
З 4 лютого пасажири з Китаю зможуть прибувати в ае...
Я не міг публічно говорити, що нас збили, - Зеленс...
Холодницький спростував свою відставку
У Греції почали розслідувати можливе отруєння Шокіна ртуттю
Новини
Пристайко задекларував 2 млн гривень доходів за 2019 рік 15:56
Хуртовини, штормовий вітер та снігові замети: в Україні оголосили штормове попередження 15:39
Заступник секретаря РНБО запропонував створити приватну армію, що карається кримінальним кодексом 15:36
Супрун звільнила Запорожана з посади ректора Одеського медуніверситету незаконно, – наказ МОЗ 15:26 Документ
У "Борисполі" двох пасажирів, які повернулися з Китаю, госпіталізували 15:23
більше новин
Користувачі соцмереж насміхаються над висловлюванням Брагара. Скріншот Facebook
У мережі тролять депутата Брагара, що запропонував продати собаку і заплатити за газ 19:50
Любов Павлина Колюча. Фото:
Журналісти показали фото собаки, якого Брагар пропонував пенсіонерці продати 16:38
Іранська влада з самого початку знала, що збила український літак, - Зеленський 21:39
Школа у місті Вишневе, Київська область Фото: КМУ
Через декілька тижнів на Київщині відкриються дві нові школи, - радник прем'єра Голик 10:07
Поліція на місці події. Фото: Поліція Києва
У центрі Києва застрелили чоловіка 21:16
більше новин
3.02.20 13:00 Прес-конференція: "ДМСУ влаштувала полювання біля мечеті: дискримінація чи непрофесіоналізм?" 20:24
3.02.20 14:30 Прес-конференція: "Ні продажу української землі латифундистам!" 13:35
У Китаї збільшилася кількість загиблих від коронавірусу до 304 осіб 09:40
Завтра Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів 12:12
Любов Павлина Колюча. Фото:
Журналісти показали фото собаки, якого Брагар пропонував пенсіонерці продати 16:38
більше новин
У січні залишок коштів у держскарбниці скоротився на третину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok