Іран більше не буде ділитися з Україною матеріалами про катастрофу МАУ, — іранські ЗМІ

Після того, як з'явився запис переговорів диспетчерів про авіакатастрофу в Ірані, співпраця між іранської та українською сторонами погіршилася.

Про це заявив глава відділу розслідувань Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар, передає агентство Mehr.

За словами Резайефара, витік записів іранських переговорів диспетчерів в українські ЗМІ вплине на співпрацю з Києвом по авіакатастрофі МАУ.

"Цей файл був серед матеріалів, наданих групі експертів, які розслідують катастрофу", - заявив він.

Він також підкреслив, що оприлюднення записів в українських ЗМІ було порушенням міжнародних норм і Тегеран відмовляється надалі передавати матеріали Києву.

Як повідомляли Українські Новини, Іран вирішив залишити чорні ящики збитого літака МАУ у себе і нікому їх не віддавати. Раніше Іран визнав, що збив ракетою літак МАУ 8 січня.

Також Зеленський заявив, що компенсація Іраном сім'ям загиблих українців за 80 тис. доларів недостатня.

Нагадаємо, іранець, який збив літак МАУ, знаходиться у в'язниці в Ірані.