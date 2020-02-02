подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
02 февраля 2020, воскресенье, 21:30 71
Внешняя политика 2020-02-02T21:31:18+02:00
Українські Новини
Иранская власть с самого начала знала, что сбила украинский самолет, - Зеленский

Иранская власть с самого начала знала, что сбила украинский самолет, - Зеленский

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Иран, Черный ящик, Крушение МАУ
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский заявляет, что иранская власть с самого начала знала, что был сбит украинский самолет в Тегеране.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу "1+1", передают Українськi Новини.

"Сейчас мы имеем еще одну запись. Почему я говорю еще одну - потому что в сети появилось видео из неизвестных аккаунтов, на котором видно сбитие чего-то. Сначала было так. А сейчас наши специалисты имеют запись - мы еще тогда без доступа к диспетчерской и без черных ящиков получили, - которая полностью совпадает с видео, которое было в сети. Это запись диспетчерской Тегерана с самолетом Ирана, который шел тогда на посадку. В 6:12 наш самолет взлетел, а в 6:30 должен на посадку был идти иранский самолет. Он все это видел, и экипаж начал разговаривать с диспетчером. Там все слышно – он говорит, что "мне кажется, что летит ракета". Он это говорит и на персидском, и английском языках, там все зафиксировано. Действительно, это доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что наш самолет сбила ракета, это им было известно уже на момент сбития", - сказал он.

По словам Президента, после этого иранский диспетчер много раз выходил на связь с украинским самолетом, но не смог с ним связаться.

Как сообщали Українськi Новини, Иран решил оставить черные ящики сбитого самолета МАУ у себя и никому их не отдавать. 

Ранее Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Иран Черный ящик Крушение МАУ

Иранская власть с самого начала знала, что сбила украинский самолет, - Зеленский
В центре Киева застрелили мужчину
Новости
Компенсация Ираном семьям погибших украинцев по 80 тыс. долларов недостаточна, - Зеленский 21:57
Иранская власть с самого начала знала, что сбила украинский самолет, - Зеленский 21:30
Полиция на месте происшествия. Фото: Полиция Киева
В центре Киева застрелили мужчину 21:09
В Украину идут ветра, проливные дожди и снег: несмотря на потепление погода сильно ухудшится 21:00
Италии удалось изолировать коронавирус, - министр здравоохранения 20:50
больше новостей
Пользователи соцсетей насмехаются над высказыванием Брагара. Скриншот Facebook
В сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ 19:50
Пенсионерка на предложение Брагаря продать собаку посоветовала ему продать мозги 21:55
Размножение коронавируса. Фото: твиттер/@srilankаglobal
Опубликованы снимки размножения нового коронавируса 10:55
К концу года размер пенсии будет достигать 17,7 тыс. гривен, - Минсоцполитики 20:36 Инфографика
Евгений Брагар. Скриншот: YouTube/Александр Качный
"Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке оплатить коммуналку за счет продажи собаки 17:52
больше новостей
Пенсионерка на предложение Брагаря продать собаку посоветовала ему продать мозги 21:55
В марте закодируют спутниковый сигнал еще у 10 украинских каналов 18:15
Пользователи соцсетей насмехаются над высказыванием Брагара. Скриншот Facebook
В сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ 19:50
К концу года размер пенсии будет достигать 17,7 тыс. гривен, - Минсоцполитики 20:36 Инфографика
В "Слуге народа" извинились за слова Брагаря пенсионерке и посоветовали ему не ходить на ток-шоу 21:04
больше новостей
Боевики продолжают вести огонь из тяжелого вооружения: 2 военных ранены
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok