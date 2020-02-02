Иранская власть с самого начала знала, что сбила украинский самолет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что иранская власть с самого начала знала, что был сбит украинский самолет в Тегеране.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу "1+1", передают Українськi Новини.



"Сейчас мы имеем еще одну запись. Почему я говорю еще одну - потому что в сети появилось видео из неизвестных аккаунтов, на котором видно сбитие чего-то. Сначала было так. А сейчас наши специалисты имеют запись - мы еще тогда без доступа к диспетчерской и без черных ящиков получили, - которая полностью совпадает с видео, которое было в сети. Это запись диспетчерской Тегерана с самолетом Ирана, который шел тогда на посадку. В 6:12 наш самолет взлетел, а в 6:30 должен на посадку был идти иранский самолет. Он все это видел, и экипаж начал разговаривать с диспетчером. Там все слышно – он говорит, что "мне кажется, что летит ракета". Он это говорит и на персидском, и английском языках, там все зафиксировано. Действительно, это доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что наш самолет сбила ракета, это им было известно уже на момент сбития", - сказал он.



По словам Президента, после этого иранский диспетчер много раз выходил на связь с украинским самолетом, но не смог с ним связаться.



Как сообщали Українськi Новини, Иран решил оставить черные ящики сбитого самолета МАУ у себя и никому их не отдавать.



Ранее Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.