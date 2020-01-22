Иран решил оставить черные ящики сбитого самолета МАУ у себя и никому их не отдавать

В то время, как Зеленский обсудил с представителем Президента Ирана передачу Украине "черных ящиков" сбитого самолета МАУ, Иран не будет отдавать Украине черные ящики со сбитого под Тегераном рейса МАУ. Об этом заявил Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, передает иранское агентство Mehr. "Черный ящик является неотъемлемой частью инцидента, и, поскольку авария произошла в Иране, согласно Приложению 13 Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Организация гражданской авиации Ирана отвечает за расследования", - сказал он. По его словам, в случае каких-либо проблем с расшифровкой черных ящиков будут приняты необходимые решения, "чтобы попросить другие вовлеченные стороны о помощи". Эслами также отметил, что иранская делегация побывала в Украине, чтобы "изучить документы самолета". Как сообщали Українськi Новини, в Киеве попрощались с погибшими при крушении самолета МАУ пилотами. Иран идентифицировал 169 тел погибших в результате крушения самолета МАУ. Ранее Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.