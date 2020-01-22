подписаться на рассылку
24.05 24.4
26 27
˟
  • Новости
  • Политика
  • Иран решил оставить черные ящики сбитого самолета МАУ у себя и никому их не отдавать
22 января 2020, среда, 18:49 19
Политика 2020-01-22T18:49:21+02:00
Українські Новини
Иран решил оставить черные ящики сбитого самолета МАУ у себя и никому их не отдавать

Иран решил оставить черные ящики сбитого самолета МАУ у себя и никому их не отдавать

Ольга Фандорина
Иран, Авиакатастрофа самолета МАУ в Паранде, Крушение самолета МАУ
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

В то время, как Зеленский обсудил с представителем Президента Ирана передачу Украине "черных ящиков" сбитого самолета МАУ, Иран не будет отдавать Украине черные ящики со сбитого под Тегераном рейса МАУ. Об этом заявил Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, передает иранское агентство Mehr.

"Черный ящик является неотъемлемой частью инцидента, и, поскольку авария произошла в Иране, согласно Приложению 13 Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Организация гражданской авиации Ирана отвечает за расследования", - сказал он.

По его словам, в случае каких-либо проблем с расшифровкой черных ящиков будут приняты необходимые решения, "чтобы попросить другие вовлеченные стороны о помощи".

Эслами также отметил, что иранская делегация побывала в Украине, чтобы "изучить документы самолета".

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве попрощались с погибшими при крушении самолета МАУ пилотами.

Иран идентифицировал 169 тел погибших в результате крушения самолета МАУ.

Ранее Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.

Больше новостей о: Иран Авиакатастрофа самолета МАУ в Паранде Крушение самолета МАУ

Смелянский признался, что получил в декабре зарплату более 1 млн гривен
Коломойский выиграл суд о погашении долга перед НБУ
Новости
Илья Кива. Фото: facebook.com/kivailya
Кива пожаловался, что АТОшник, с которым он сцепился в ресторане, раньше угрожал ему в Facebook 18:58
Зеленский. Скриншот видео ОП
Вижу большой свет впереди: полная речь Зеленского в Давосе 18:58 Дополнено
"Киевметрострой" должен работать на киевлян, а не мафию!" - генеральный директор Константин Салий 18:50
Иран решил оставить черные ящики сбитого самолета МАУ у себя и никому их не отдавать 18:49
Гендиректор "Киевметростроя" Салий пообещал разобраться с разворовыванием средств на строительстве метро 18:48
больше новостей
"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ 22:22
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
Украинского певца, приговоренного к повешению в Малайзии, помиловали и отпустили 15:52
МИД купил у физлиц-предпринимателей чашки и пледы по 1,5 тыс. гривен за штуку 15:00
Из Киева в Одессу поезд будет ехать 1,5 часа, из Киева в Будапешт - 3 часа, - министр инфраструктуры 23:23
больше новостей
Фонд гарантирования продает активы VAB банка за 200 млн, хотя может получить 8 млрд от экс-владельца 11:29
"Рейдеры" Микитася опять незаконно сменили директора в "Киевметрострое", - журналист 22:49 Документ
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
На новой схеме в оборонке могли "отмыть" 32 млн гривен: открыто уголовное дело 15:40
Зеленский зарабатывал меньше подчиненных и не получил тринадцатую зарплату в 2019 10:39 Документ
больше новостей
Украина намерена выпустить еврооблигации на €1 млрд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok