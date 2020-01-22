Иран решил оставить черные ящики сбитого самолета МАУ у себя и никому их не отдавать

В то время, как Зеленский обсудил с представителем Президента Ирана передачу Украине "черных ящиков" сбитого самолета МАУ, Иран не будет отдавать Украине черные ящики со сбитого под Тегераном рейса МАУ. Об этом заявил Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, передает иранское агентство Mehr.

"Черный ящик является неотъемлемой частью инцидента, и, поскольку авария произошла в Иране, согласно Приложению 13 Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Организация гражданской авиации Ирана отвечает за расследования", - сказал он.

По его словам, в случае каких-либо проблем с расшифровкой черных ящиков будут приняты необходимые решения, "чтобы попросить другие вовлеченные стороны о помощи".

Эслами также отметил, что иранская делегация побывала в Украине, чтобы "изучить документы самолета".

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