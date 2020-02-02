Компенсация Ираном семьям погибших украинцев по 80 тыс. долларов недостаточна, - Зеленский

Украина настаивает на передаче Ираном "черных ящиков" сбитого в Тегеране самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Об этом в комментарии телеканалу "1+1" сообщил Президент Владимир Зеленский, передают Українськi Новини.



Президент рассказал, что Иран предложил Украине привлечь к расшифровке "черных ящиков" своих специалистов, пригласив их прилететь в Тегеран уже в понедельник, 3 февраля.



"Откровенно говоря, мы этого очень боимся, потому что могут пригласить наших специалистов в их лаборатории, но уже тогда нам наши специалисты сказали, что технически они не готовы к правильной, истинной расшифровке. Я боюсь, что иранцы могут привлечь наших специалистов, мол, давайте здесь на месте расшифруем, а потом скажут – зачем вам теперь "черные ящики?". Нет, мы хотим забрать эти ящики, и об этом мы говорили с представителем иранской стороны. И он сказал: "Если мы не сможем их расшифровать, мы их вам отдадим". Я сказал: "Мне ваш президент тоже давал слово, что мы будем допущены к любым предметам, любым доказательствам и сможем взять "черные ящики". Поэтому я думаю, если наши специалисты будут лететь туда, они должны иметь мандат, что в случае неполной расшифровки там, на месте, они могут забрать "черные ящики". Для нас это очень важно", - сказал он.



Зеленский также отметил, что считает недостаточной компенсацию Ираном семьям погибших украинцев в результате крушения самолета по 80 тыс. долларов.



"Относительно иранской стороны - они предложили сразу 80 тыс. долларов каждой семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. Мне кажется, что этого маловато. Когда жена погибшего говорит, что муж был единственным кормильцем, а у нее работы нет и ребенку надо в институт поступать – 80 тысяч долларов это совсем мало. Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем оказывать давление, чтобы выплаты были больше", - подчеркнул Зеленский.



Как сообщали Українськi Новини, Иран примет окончательное решение о работе с "черными ящиками" самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину.



Ранее Иран идентифицировал 169 тел погибших в результате крушения самолета МАУ.