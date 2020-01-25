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25 января 2020, суббота, 16:11 19
Внешняя политика 2020-01-25T16:11:01+02:00
Українські Новини
Сбивший самолет МАУ иранец находится в тюрьме, - министр иностранных дел Ирана

Сбивший самолет МАУ иранец находится в тюрьме, - министр иностранных дел Ирана

Валерия Драгомирова
Иран, Тюрьма, Крушение самолета, МАУ
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявляет, что иранец, сбивший украинский пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) 8 января в Тегеране, находится в тюрьме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на интервью Зарифа немецкому изданию Der Spiegel, передают Українські Новини.

"Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они так и не принесли официальных извинений. Американский офицер, ответственный за его уничтожение, даже получил медаль. Тем временем иранец, который сбил украинский самолет, сейчас находится в тюрьме", - сказал представитель правительства Ирана.

При этом Зариф отрицает, что иранское правительство в течение 3 дней скрывало информацию о сбитии самолета.

По его словам, он лично узнал об этом во второй половине дня 10 января.

Как сообщали Українські Новини, Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.

При этом командующий Военно-воздушными силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что иранские военные силы КСИР по ошибке сбили самолет авиакомпании МАУ.

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