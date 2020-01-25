Сбивший самолет МАУ иранец находится в тюрьме, - министр иностранных дел Ирана

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявляет, что иранец, сбивший украинский пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) 8 января в Тегеране, находится в тюрьме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на интервью Зарифа немецкому изданию Der Spiegel, передают Українські Новини.



"Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они так и не принесли официальных извинений. Американский офицер, ответственный за его уничтожение, даже получил медаль. Тем временем иранец, который сбил украинский самолет, сейчас находится в тюрьме", - сказал представитель правительства Ирана.



При этом Зариф отрицает, что иранское правительство в течение 3 дней скрывало информацию о сбитии самолета.



По его словам, он лично узнал об этом во второй половине дня 10 января.



Как сообщали Українські Новини, Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.



При этом командующий Военно-воздушными силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что иранские военные силы КСИР по ошибке сбили самолет авиакомпании МАУ.