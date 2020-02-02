Американський бабак Філ передбачив ранню весну

І поки бабак Тимко III передбачив наступ тепла в середині березня, в США бабак Філ передбачив ранню весну. Трансляцію прямо від нори бабака вів телеканал CNN.

Тисячі людей зібралися біля нори бабака Філа в місті Панксатоні, штат Пенсільванія, щоб дізнатися, як знаменитий бабак представить свій довгоочікуваний прогноз.

Якщо в момент виходу з нори, бабак потрапить під сонце і побачить тінь, то він злякається і сховається назад - це означає пізній прихід весни. Повідомляється, що бабак Філ покинув свою нору приблизно о 07:25 (14:25 за Києвом) і не побачив своєї тіні.

Як зазначає телеканал, прогнози бабака не завжди правильні.

Як повідомляли Українські Новини, замість лютого увірветься квітень: синоптик попередила про зміну погоди на вихідних.

Також синоптики дали прогноз на 2020 рік і прогноз на початок лютого.

Тим часом рятувальники попередили про пориви вітру до 25 м/с і високу сніголавинну небезпеку. На високогір'ї Закарпатської області і в горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека.