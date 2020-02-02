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02 февраля 2020, воскресенье, 10:30 161
Общество 2020-02-02T10:32:01+02:00
Українські Новини
Спасатели предупредили о порывах ветра до 25 м/с и высокой снеголавинной опасности

Спасатели предупредили о порывах ветра до 25 м/с и высокой снеголавинной опасности

Анна Рудык
Порывы ветра, Снеголавинная ситуация, Подъем воды в реках, погода в Украине
Зима. Фото: ukr.media
Зима. Фото: ukr.media

Сегодня, 2 февраля, в Украине ожидаются сильные порывы ветра, а также подъем уровней воды в некоторых реках. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с (І уровень опасности, желтый).

Также ожидается подъем воды в некоторых реках.

"В связи с оттепелью и осадками, 2-3 февраля на реках бассейнов Сяна, Днест ра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута, Сирет ожидается формирование тало-дождевого паводка с постепенными подъемами уровней воды на 0,3 1,0 м над уровнями на 8:00 31 января. На горных притоках Днестра и Прута ослабление ледовых явлений, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с резкими колебаниями воды, без негативных последствий",- говорится в сообщении.

Кроме того, в связи со снегопадами и метелями 2 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как сообщали Українські Новини, аномально теплая погода зимой в Украине в скором времени все же заставит жителей страны вспомнить, что за окном февраль. Придут морозы, также ожидаются обильные осадки в виде проливных дождей и снегопадов.

Также после аномально теплой зимы весна в 2020 году ожидается вначале холодная, с сильными морозами до середины марта. Такими же нетипичными по погоде будут также лето, осень и зима в 2020 году.

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