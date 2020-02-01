Вместо февраля ворвется апрель: синоптик предупредила о смене погоды на выходных

Начало последнего месяца зимы будет по-весеннему теплым, как и предыдущие два месяца. Вместо обещанных ранее аномальных морозов и рекордных снегопадов столбики термометров покажут апрельскую погоду.

Об этом пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Учитывая прогноз температуры воздуха в Украине на первые два дня нового зимнего месяца, февраль надо переименовывать в "пушистик" или "мимилень"

Почки на деревьях и кустах не будут взрываться, но ожидаются в течение дня практически апрельские градусы!", - сообщила синоптик.

В субботу в большинстве областей Украины потеплеет + 5 + 10 градусов, а в воскресенье + 6 + 13 градусов.

Однако это потепление будет происходить на фоне периодических дождей (атмосферные фронты) и порывистого западного ветра. Дожди в Сумской и Харьковской могут переходить в мокрый снег, там будет немного прохладнее.

Прогноз погоды. Карта: Наталка Диденко/Facebook

В Киеве начало февраля также будет с периодическими дождями и порывистым ветром западного происхождения.

"Не забывайте зонт и соответствующую обувь", - напоминает Диденко.

В субботу в Киеве потеплеет до +6, в воскресенье до +8 градусов.

"В первые февральские выходные шубы, тулупы и дубленки и даже куртки на настоящем пуха будут выглядеть смешно - лучше что-то обязательно "ветро - и влагонепроницаемое" и немного легче. Но желательно с капюшонами. Полезно будет много гулять для свежего цвета лица, купить тюльпаны или гиацинт в горшочке и не забыть метеопатам таблетки от таких синоптических кульбитов", - советует синоптик.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз на 2020 год.

Также синоптик дал прогноз на начало февраля.