подписаться на рассылку
24.7 25.05
27.1 27.55
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Вместо февраля ворвется апрель: синоптик предупредила о смене погоды на выходных
01 февраля 2020, суббота, 06:00 17 Карта
Жизнь 2020-02-01T06:00:03+02:00
Українські Новини
Вместо февраля ворвется апрель: синоптик предупредила о смене погоды на выходных

Вместо февраля ворвется апрель: синоптик предупредила о смене погоды на выходных

Надежда Комендантова
Прогноз погоды, погода в феврале, погода в Украине, погода в Киеве, Погода, Наталка Диденко, Погода на выходные, Зима-2020, Прогноз
Погода. Фото: mignews.com.ua
Погода. Фото: mignews.com.ua

Начало последнего месяца зимы будет по-весеннему теплым, как и предыдущие два месяца. Вместо обещанных ранее аномальных морозов и рекордных снегопадов столбики термометров покажут апрельскую погоду. 

Об этом пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Учитывая прогноз температуры воздуха в Украине на первые два дня нового зимнего месяца, февраль надо переименовывать в "пушистик" или "мимилень"

Почки на деревьях и кустах не будут взрываться, но ожидаются в течение дня практически апрельские градусы!", - сообщила синоптик.

В субботу в большинстве областей Украины потеплеет + 5 + 10 градусов, а в воскресенье + 6 + 13 градусов.

Однако это потепление будет происходить на фоне периодических дождей (атмосферные фронты) и порывистого западного ветра. Дожди в Сумской и Харьковской могут переходить в мокрый снег, там будет немного прохладнее.

Прогноз погоды. Карта: Наталка Диденко/FacebookПрогноз погоды. Карта: Наталка Диденко/Facebook

В Киеве начало февраля также будет с периодическими дождями и порывистым ветром западного происхождения.

"Не забывайте зонт и соответствующую обувь", - напоминает Диденко. 

В субботу в Киеве потеплеет до +6, в воскресенье до +8 градусов.

"В первые февральские выходные шубы, тулупы и дубленки и даже куртки на настоящем пуха будут выглядеть смешно - лучше что-то обязательно "ветро - и влагонепроницаемое" и немного легче. Но желательно с капюшонами. Полезно будет много гулять для свежего цвета лица, купить тюльпаны или гиацинт в горшочке и не забыть метеопатам таблетки от таких синоптических кульбитов", - советует синоптик.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз на 2020 год

Также  синоптик дал прогноз на начало февраля

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в феврале погода в Украине погода в Киеве Погода Наталка Диденко Погода на выходные Зима-2020 Прогноз

Ударит мороз и зальет дождями с мокрым снегом: син...
Арктическим морозам противостоит атлантический цик...
Снег, порывы ветра и дожди: прогноз на последний д...
Снежные дожди со шквалистым ветром: прогноз погоды...
МВД заявляет, что алиби подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко оказалось ложью
Сегодня Украина должна выплатить МВФ 55 млн спецправ заимствования
Новости
Сегодня Украина должна выплатить МВФ 55 млн спецправ заимствования 00:05
Facebook взялся за фейковые новости о коронавирусе 00:03
Все прибывшие из Китая пассажиры находятся на учете, - Данилов 23:56
МВД заявляет, что алиби подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко оказалось ложью 23:32
В экоинспекции Харьковской области объяснили свои лидерские позиции приоритетностью работы по сохранению леса от незаконной вырубки 23:03
больше новостей
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
Нефтегаз платит каждому из 15 своих начальников по 3,7 млн гривен зарплаты в месяц 12:31 Документ
В Украине закодировали 23 спутниковых каналов. Что делать абонентам 06:21
Истекло 2 недели, как Зеленский поручил Гончаруку обрезать космические зарплаты чиновников 07:00
больше новостей
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
За год в Украине более чем в 2000 водоемах вымерло всё живое 06:55
В Раде нет 300 голосов для отмены адвокатской монополии, - нардеп Цимбалюк 16:25
ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за коронавируса 23:20
больше новостей
Гончарук потратил 2,2 млн гривен на командировки в прошлом году
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok