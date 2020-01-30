У Миколаєві закрили школи на карантин через грип та ГРВІ

У той час як в Україні масово закривають школи на карантин, Миколаїв призупинив заняття в 23 школах повністю у зв'язку із захворюваністю школярів на грип і ГРВІ.

Про це повідомило управління освіти Миколаївської міської ради, передають Українські Новини.

"З 30 січня призупиняється навчальний процес у школах №№ 29, 49, 11, 20, 32, 22, гімназії №41, юридичному ліцеї та муніципальному колегіумі імені В. Д. Чайки", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Миколаєві закрили на карантин ще 14 шкіл.

Введення загального карантину передбачено у разі 20% рівня захворюваності.

Як повідомляли Українські Новини, за тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіли понад 140 тисяч осіб. З початку жовтня щеплення зробили майже 232 тис. осіб.



Раніше у Запорізькій області жінка померла від грипу. Це другий летальний випадок від грипу у цьому році в Запорізькій області.



Крім того, у Києві через грип призупинили заняття в деяких школах.



Тим часом рівень вакцинації від грипу серед українців стрімко зростає.