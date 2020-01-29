Уровень вакцинации от гриппа среди украинцев стремительно растет

В то время, как в Украине зафиксировано превышение эпидпорога заболеваемости гриппом, стало известно, что за четыре недели 2020 года вакцинировались уже больше людей, чем за весь предыдущий эпидемиологический сезон. Об этом на брифинге заявила Оксана Кошалко, врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья, передает Громадське.

Так, Кошалко сообщила, что в прошлом сезоне вакцинировались 161 тысяча человек, а в этом, по состоянию на четвертую неделю 2020 года, уже около 220 тысяч.

"Это несколько еще связано с тем, что в этом году к нам завезли больше вакцин несколько, чем в прошлом году. Это является одним из достижений центра (общественного здоровья), потому что мы проводим коммуникационные мероприятия с производителями вакцин - круглые столы, на которых мы обсуждаем возможность большей поставки вакцин", - сказала Кошалко.

Также, по ее словам, в прошлом эпидсезоне от гриппа умерли около 60 человек, в этом летальных случаев пока 13.

"Но несмотря на то, что в этом сезоне преобладает циркуляция вирусов А/H1 - это достаточно тяжелый вирус гриппа, он вызывает осложнения и у взрослого населения, и у детей, вообще дети имеют большой риск получить заболевание. Поэтому, к сожалению, я думаю, у нас в дальнейшем будут регистрироваться (летальные) Случаи. Надеемся, что их будет не так много", - рассказала врач.

Как сообщали Українські Новини, в Украине школы массово закрывают на карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Также в Запорожской области женщина умерла от гриппа.