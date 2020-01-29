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29 января 2020, среда, 13:09 31
Происшествия 2020-01-29T13:09:26+02:00
Українські Новини
В Запорожской области женщина умерла от гриппа

В Запорожской области женщина умерла от гриппа

Ольга Фандорина
Грипп, заболеваемость гриппом, Смерть, смерть от гриппа
Грипп, Болезнь. Простуда. Градусник. Фото: Українське Фото
Грипп, Болезнь. Простуда. Градусник. Фото: Українське Фото

В Запорожской области умерла женщина, у которой клинически был диагностирован грипп и пневмония. Сейчас проводятся лабораторные исследования на выявление вируса гриппа. Об этом информирует Запорожский лабораторный центр Минздрава.

"Умерла женщина в возрасте 51 года, жила в Запорожском районе области. Заболела 17 января 2020 года, обратилась за медицинской помощью 24.01.2020 (на 8-й день заболевания), была госпитализирована в областную инфекционную клиническую больницу в тяжелом состоянии, 28.01.2020 женщина умерла, несмотря на активные реанимационные мероприятия", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся вирусологические исследования материала на наличие вирусов гриппа. Клинически выставлен диагноз "Грипп, негоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение". По данным медиков, больная не была привита от гриппа.

Это второй летальный исход от гриппа в этом году в Запорожской области. В начале января от гриппа умерла роженица, но ребенка удалось спасти.

Как сообщали Українськi Новини, из-за вспышки гриппа в 8 областях Украины закрыли школы. Все школы закрыли в Одессе, Житомире, Доброполье, Покровске, Селидово, Мирнограде, Новогродовке, Лимане и Мангушском районе Донецкой области.

142 тыс. человек заболели гриппом и ОРВИ 13-19 января.

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