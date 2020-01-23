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23 января 2020, четверг, 22:20 16
Медицина 2020-01-23T22:24:10+02:00
Українські Новини
За неделю гриппом в Украине заболели более 140 тысяч человек

За неделю гриппом в Украине заболели более 140 тысяч человек

Ярина Вацяк
эпидемия грииппа, заболеваемость гриппом, Простуда, ОРВИ, Грипп
Грипп
Грипп

В то время, как в Украину пришел птичий грипп, более 142 тыс. человек заболели гриппом и ОРВИ 13-19 января.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"За прошедшую неделю (13-19 января) ОРВИ заболели более 142 тысячи человек, из них более 60% - дети", - говорится в нем.

Согласно сообщению, по результатам лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции в 13 из 45 образцов материалов определены вирусы гриппа: 6 - типа А (Н1) pdm09, 2 - типа А (Н3), 3 - типа А не субтипированный и 2 - типа B.

В большинстве регионов Украины активность гриппа и ОРВИ была на неэпидемическом уровне, за исключением Тернопольской области, где зарегистрирована низкая эпидемическая активность гриппа и ОРВИ.

В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано почти 1,5 тыс. человек, а с начала октября прививки сделали почти 232 тыс. человек.

Как сообщали Українськi Новини, 11 человек умерли от осложнений гриппа с начала октября 2019 года.

Также писали о том, как различить симптомы и возбудители гриппа и ОРВИ.

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