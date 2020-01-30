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  • У Китай полетів перший рейс, эвакуирующий українських туристів
30 січня 2020, четвер, 12:34 4
Світ 2020-01-30T12:41:44+02:00
Українські Новини
У Китай полетів перший рейс, эвакуирующий українських туристів

У Китай полетів перший рейс, эвакуирующий українських туристів

Ольга Фандорина
Китай, Евакуація, МАУ, коронавірус в Китаї
Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

Перший рейс відправився для евакуації українців з Китаю. Про це йдеться у сюжеті телеканалу "112".

Літак забере з курорту Санья 200 громадян. Рейс виконує авіакомпанія МАУ.

Повідомляється, що переліт триватиме близько десяти годин.

"Екіпаж лайнера запевнив: готові надавати допомогу, якщо самопочуття пасажирів погіршиться по дорозі додому. Ще один борт забере українців третього лютого, також з міста Санья", - йдеться в сюжеті.

Продукти подорожчали, а на вулицях нікого немає: українка розповіла про ситуацію в Китаї.

Третього лютого Україна закриє пряме авіасполучення з КНР.

Як повідомляли Українські Новини, у Франції вже п'ять осіб заразилися коронавірусом. перший випадок зараження китайським коронавірусом підтвердили у Фінляндії.

Темв ременем, МАУ мають намір припинити польоти з Києва в Санью.

Крім того, Супрун розвіяла міфи про китайському коронавирусе.

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