У Китай полетів перший рейс, эвакуирующий українських туристів

Перший рейс відправився для евакуації українців з Китаю. Про це йдеться у сюжеті телеканалу "112".

Літак забере з курорту Санья 200 громадян. Рейс виконує авіакомпанія МАУ.

Повідомляється, що переліт триватиме близько десяти годин.

"Екіпаж лайнера запевнив: готові надавати допомогу, якщо самопочуття пасажирів погіршиться по дорозі додому. Ще один борт забере українців третього лютого, також з міста Санья", - йдеться в сюжеті.

Продукти подорожчали, а на вулицях нікого немає: українка розповіла про ситуацію в Китаї.

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Як повідомляли Українські Новини, у Франції вже п'ять осіб заразилися коронавірусом. перший випадок зараження китайським коронавірусом підтвердили у Фінляндії.

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