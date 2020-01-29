Без паники: Супрун развенчала мифы о китайском коронавирусе

В то время, как эпидемия коронавируса, возникшая первоначально в Ухане, стремительно набирает обороты, а количество заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 6 тысяч, возникло также и бесчисленное множество мифов, связанных с этим заболеванием. В борьбу за здравый смысл включилась бывшая глава Минздрава Уляна Супрун и опровергла популярные мифы о лечении и профилактике вирусных инфекций.

"Нарастает новая волна паники из-за уханьского вируса. И на ней уже готовы зарабатывать мошенники. Прежде всего, сохраняйте спокойствие. Апокалипсиса не предвидится", — предупредила Супрун на своей странице в Facebook.

По словам специалистов, от коронавируса невозможно заразиться через почтовые посылки из Китая и через экзотические фрукты, привезенные оттуда же. Это было проверено и доказано во время прошлой вспышки коронавирусной инфекции (SARS в 2002—2003 годах). Коронавирус сохранялся трое суток на картоне, ткани, металле и около 60 часов на пластике и стекле. Что касается фруктов, то на них гипотетически могут попасть вирионы, но, как и в случае с предыдущим примером, коронавирусы погибнут через несколько суток.

Супрун предупреждает, что против коронавируса бесполезны:

БАДы;

иммуномодуляторы;

гомеопатия;

лук;

оксолиновая мазь.

Защитные маски при вспышке заболевания широко используются, но они защищают не больного, а находящихся рядом с ним здоровых людей. Что касается вакцины от коронавируса, то пока ее нет на рынке, научные исследования пока на начальной стадии, а значит и предложениям предприимчивых торговцев верить не стоит.

Что касается рекомендаций по профилактике заражения, то все они основаны на том, что вирус передается от человека к человеку. А значит поможет исключение тесных контактов с больными людьми, мытье рук с мылом, избегание соприкосновений грязных рук с глазами, носом и ртом.

Также Супрун дала советы, как не заразиться коронавирусом:

▪ Мойте руки.

▪ Сбалансировано питайтесь.

▪ Пейте достаточно жидкости.

▪ Проветривайте и увлажняйте помещения.

▪ Занимайтесь спортом и будьте физически активными.

▪ Позаботьтесь о достаточном количестве сна.

"Сохраняйте спокойствие. От этого тоже зависит наше здоровье, в частности психическое", — рекомендует Супрун.

Пост Супрун о коронавирусе.

Как сообщали Українські Новини, в США разработали сервис, который отслеживает распространение коронавируса.

В то время, как КГГА заявляет, что в Украине есть необходимые тест-системы для диагностирования нового коронавируса 2019-nCoV, Министерство здравоохранения ведет переговоры о поставке в Украину тестов для определения нового коронавируса.