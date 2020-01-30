Продукты подорожали, а на улицах никого нет: украинка рассказала о ситуации в Китае

В то время, как готовность Украины бороться с эпидемиями оценили "ниже среднего", по данным китайского приложения WeChat, от опасного коронавируса уже умерли 132 человека, заболели 5974. В Китае в меньших городах паники нет, на улицах почти нет людей, а цены на продукты выросли. В то же время в городах с десятками миллионов населения ситуация более напряженная.

Об этом рассказал украинка Екатерина Ли, которая вместе с семьей уже 6 лет живет в 9-миллионном Чженчжоу, который находится в 5 часах езды от города Ухань, пишет "Сегодня".

О ценах и продуктах

"В моем городе сильной паники нет, но цены взлетели очень сильно. Особенно на овощи, лапшу – где-то на 50%. Но пустых прилавков, как показывают во многих украинских СМИ, – нет. Такое можно наблюдать только в конце дня, когда магазины уже закрываются. Но продукты есть, их хватает на всех", – рассказывает Катя.

В огромных гипермаркетах, которые контролируются государством, цены остались прежними. Но до них же надо добраться. А люди сейчас предпочитают оставаться дома. Катя признается, что и сама за неделю вышла только 2 раза на улицу.

"Странно наблюдать, что парк, который виден из моего окна, – пуст, – говорит Катя. – Такая картина совершенно несвойственна для моего города с населением в 9 миллионов человек. Обычно тут толпа народу. Спасает и то, что сейчас каникулы. Из-за китайского Нового года они тут начинаются 20 января и заканчиваются 15 февраля. Поэтому все школы, детсады закрыты. Если ситуация не улучшится, то, скорее всего, каникулы продлят".

О масках и аптеках

Почти все жители ходят в масках. По словам Кати, наберется около 2-х процентов смельчаков, которые появляются на улице без защиты. И это неоправданный риск, ведь в городе Чженчжоу зафиксировано 36 заболевших. Во всех общественных местах есть медики, которые проверяют у всех температуру. Поскольку на данный момент — это едва ли не единственный симптом начинающейся болезни.

Аптеки и клиники работают в штатном режиме. Причем цены на маски в аптеках остаются прежними, чего не скажешь об интернет-магазинах. Всего 3 дня назад набор из 20 масок стоил 38 юаней (около 135 грн), а сейчас набор в том же магазине, но уже из 10 масок, стоит 59 юаней (209 грн).

По рекомендациям китайских медиков маски нужно носить 2-3 часа, после чего выбрасывать. После похода на улицу руки, ключи, мобильные телефоны нужно протирать спиртом. Его тут, кстати, выдают бесплатно в аптеке при покупке любого средства.

Для удобства местных жителей везде есть фото и плакаты с подробной инструкцией, как обработать вещи и руки после посещения улиц.

"Люди, конечно, напуганы, – говорит Катя. – Но паники, как таковой, пока нет. Слышала, что в огромных городах, таких как Пекин и Тяньзинь (тут ввели военное положение), люди действительно паникуют очень сильно. Но это огромные населенные пункты с 20 и более миллионами жителей. Опасаются тут не конкретно самого вируса, а больше скорости его распространения. Ведь есть много выздоровевших людей. Народ властям верит. Ведь, к сожалению, это не первые вспышки вирусов в этой стране. Китай имеет большой опыт в борьбе с разными заболеваниями".

По словам Кати, в ее городе на улицу стараются не выходить без надобности, но в гости к друзьям ходят – поиграть в любимый маджонг или покер.

Откуда взялся коронавирус

На вопрос о том, возможно ли, что вспышка заболеваний вызвана утечкой искусственно выращенного коронавируса в институте вирусологии в Ухане, Катя очень удивилась. Сказала, что вообще первый раз об этом слышит.

"Тут точно знают виновника коронавируса, – говорит Катя. – Это летучие мыши. Даже не так они, как наступивший год Крысы. Ведь по традиции, те, кто родились в год Крысы, в знак благословления должны съесть мясо "своего" животного. Вот, кто-то купил на рынке зараженных ночных летучих мышей, съел и пошла зараза…".

По словам Кати, самое интересное, что летучие мыши не являются повседневной едой китайцев. Более того, их мясо очень дорогое. И мало кто может себе позволить отведать такое блюдо. Для китайцев – это деликатес. Их повседневные мясные блюда, как ни странно, готовятся из свинины.

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