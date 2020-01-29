подписаться на рассылку
24.4 24.8
26.8 27.25
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • Первый случай заражения китайским коронавирусом подтвердили в Финляндии
29 января 2020, среда, 20:33 106
Европа 2020-01-29T20:33:32+02:00
Українські Новини
Первый случай заражения китайским коронавирусом подтвердили в Финляндии

Первый случай заражения китайским коронавирусом подтвердили в Финляндии

Таня Войтюк
Финляндия, Коронавирус, Коронавирус в Китае, Вирус, Китай, Болезнь
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7

В то время как МАУ намерен приостановить полеты из Киева в Санью Финляндии сегодня, 29 января, официально подтвердили первый случай заражения коронавирусом, распространяющимся из Китая.

Об этом сообщает Yle.

"32-летняя женщина приехала из города Ухань, которое стало эпицентром вспышки нового вида коронавируса", - говрится в сообщении.

Предполагается, в целом в Финляндии могут быть заражены до 15 человек, но точно известно в течение 14 дней, сейчас будут наблюдать за состоянием их здоровья.

"Риск распространения вируса в Финляндии невелик, поэтому не стоит паниковать", - заявил глава ведомства здравоохранения.

Как сообщали Українські Новини, готовность Украины бороться с эпидемиями оценили "ниже среднего".  Тем временем, Супрун развенчала мифы о китайском коронавирусе.

В то время, как КГГА заявляет, что в Украине есть необходимые тест-системы для диагностирования нового коронавируса 2019-nCoV, Министерство здравоохранения ведет переговоры о поставке в Украину тестов для определения нового коронавируса.

Больше новостей о: Финляндия Коронавирус Коронавирус в Китае Вирус Китай Болезнь

У Зеленского нет заявления Гончарука об отставке
В Украине превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ
Новости
Уволенный из "Укрзализныци" Кравцов похвастался "не маленькой компенсацией" за досрочное расторжение контракта 21:31
Ботоферма. Фото: пресс-служба СБУ
СБУ разоблачила российскую "ботоферму", которая занималась "минированиями" и фейками 21:27
Снежные дожди со шквалистым ветром: прогноз погоды в Украине на четверг 21:00
Досадная ошибка: итальянский ведущий извинился за то, что назвал Украину "Малой Россией" 20:58
В Тернопольской области мошенник присвоил собранные на лечения детей 365 тыс. гривен 20:55
больше новостей
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
Нацбанк не устоял перед долларом. В Украину пришел "не тот" коронавирус 07:00 Новости дня
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
Чорновол проникла в ГБР. Фото: ГБР
ГБР расследует как Черновол перелезла забор с колючей проволокой, чтобы незаконно попасть на брифинг 23:05
Первая леди завела страницу в Facebook: ее засыпали гневными комментариями 13:24
больше новостей
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Бахматюк построил крупнейшие в Евразии фабрики, которые НАБУ и прокуратура "не видят", - обращение компании 09:59
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
Депутат Рады Скороход допускает подкуп нардепов при голосовании за закон об отмене адвокатской монополии 17:08
больше новостей
За полгода рейтинг Зеленского упал всего на 2%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok