Первый случай заражения китайским коронавирусом подтвердили в Финляндии

Об этом сообщает Yle.

"32-летняя женщина приехала из города Ухань, которое стало эпицентром вспышки нового вида коронавируса", - говрится в сообщении.

Предполагается, в целом в Финляндии могут быть заражены до 15 человек, но точно известно в течение 14 дней, сейчас будут наблюдать за состоянием их здоровья.

"Риск распространения вируса в Финляндии невелик, поэтому не стоит паниковать", - заявил глава ведомства здравоохранения.

Как сообщали Українські Новини, готовность Украины бороться с эпидемиями оценили "ниже среднего". Тем временем, Супрун развенчала мифы о китайском коронавирусе.

В то время, как КГГА заявляет, что в Украине есть необходимые тест-системы для диагностирования нового коронавируса 2019-nCoV, Министерство здравоохранения ведет переговоры о поставке в Украину тестов для определения нового коронавируса.