У Франції вже п'ять осіб захворіли на коронавірус

Сьогодні, 29 січня, у Франції був підтверджений п'ятий випадок захворювання коронавірусом 2019-nCoV, яким по всьому світу захворіли вже більше 6 000 осіб. Про це повідомляє видання Le Figaro.

Так, повідомляється, що п'ятою хворою на коронавірус виявилася дочка 80-річного китайця, який також був госпіталізований у вівторок в серйозному стані.

Наголошується, що наразі пацієнтка знаходиться в реанімації.

Як повідомляли Українські Новини, КМДА заявляє, що в Україні є необхідні тест-системи для діагностування нового коронавіруса 2019-nCoV, а Міністерство охорони здоров'я веде переговори про постачання в Україну тестів для визначення нового коронавіруса.

Тим часом готовність України боротися з епідеміями оцінили "нижче середнього".

Також Супрун розвіяла міфи про китайський коронавірус.

А у львів'янина, що повернувся з Китаю, не підтвердили коронавірус. Станом на 29 січня повторні аналізи не підтвердили наявність у студента коронавірусу, а також вірусів грипу. Також у госпіталізованого зникли симптоми. Лікарі мають намір виписати його 30 січня.