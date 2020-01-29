Готовность Украины бороться с эпидемиями оценили "ниже среднего"

Украина не готова к эпидемиям

Украина не готова к эпидемиям

В то время, как Министерство зравоохранения Украины усилило меры безопасности в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV, Global Health Security Index составил рейтинг готовности стран бороться с эпидемиями. Украина получила 38 баллов из 100. Это свидетельствует о том, что Украина не особо готова к возможным эпидемиям. Об этом сообщает Українська Правда.

Сообщается, что в рейтинг вошло 195 стран. Украина получила 38 баллов из 100 и заняла 94 позицию. Чуть выше оказались Зимбабве (38,2), Республика Сьерра-Леоне (38,2) и Доминиканская республика (38,3). Ниже оказались Синегал (37,9), Нигерия (37,8), Иран (37,7) и другие страны.

Рейтинг стран. Скриншот: Global Health Security Index

В первую десятку вошли такие страны: США (83,5), Великобритания (77,9), Нидерланды (75,6), Австралия (75,5), Канада (75,3), Тайланд (73,2), Швеция (72,1), Дания (70,4), Южная Корея (70,2) и Финляндия (68,8).

10 стран, которые лучше всего готовы к эмидемиям. Скриншот: Global Health Security Index

А Китай, в котором сейчас прогрессирует коронавирус 2019-nCoV, занимает 51 место. Он получил 48,2 балла.

Как сообщали Українські Новини, по всему миру более шести тысяч людей заразились коронавирусом.

Ранее Ульяна Супрун развенчала популярные мифы о коронавирусе.