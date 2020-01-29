У вернувшегося из Китая львовянина не подтвердили коронавирус

У вернувшегося из Китая львовянина не подтвердили коронавирус. По данным представителя Львовской областной клинической инфекционной больницы, по состоянию на 29 января повторные анализы не подтвердили наличие у студента коронавиуса, а также вирусов гриппа. Также у госпитализированного исчезли симптомы. Врачи намерены выписать его 30 января.

Вернувшийся из Китая 19-летний студент был госпитализирован в Львовскую областную клиническую инфекционную больницу во Львове с насморком. Студент почувствовал недомогание 23 января еще в Китае. Студент находится в больнице в отдельном боксе.

Как сообщали Українські Новини, вернувшийся из Китая 19-летний студент госпитализирован во Львове с насморком.