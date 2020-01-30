підписатися на розсилку
24.4 24.8
26.8 27.25
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Долар наближається до позначки 25: скільки коштує валюта в останні дні січня
30 січня 2020, четвер, 05:30 4
Економіка 2020-01-30T05:45:01+02:00
Українські Новини
Долар наближається до позначки 25: скільки коштує валюта в останні дні січня

Долар наближається до позначки 25: скільки коштує валюта в останні дні січня

Валерия Драгомирова
Нацбанк, НБУ, Курс валют, курс долара до гривні, курс долара, Долар
Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

Незважаючи на те, що в середині місяця долар вже "перевалив" за 24, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 січня, на 12,87 коп. до 24,8491 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 січня, на 12,20 коп. до 24,7204 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 32,2951
1 долар США 24,8491
1 швейцарський франк 25,4719
10 ієн 2,2767
10 російський рубль 3,9633
1 євро 27,3253

Як повідомляли Українські Новини, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків в середу підвищився до 24,9315 UAH/USD.

Крім того, банкіри розповіли, скільки коштуватиме долар на початку 2020. У першому кварталі 2020 року, за словами Лисянського, курс буде залежати, в першу чергу, від дій спекулянтів і власників ОВДП.

Раніше експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі.

Тим часом в Україні з початку 2019 року курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти.

Більше новин про: Нацбанк НБУ Курс валют курс долара до гривні курс долара Долар

НБУ за чотири дні купив на міжбанку $50 млн і прод...
У 2019 сума готівки в обігу зросла на 6,2% до 425 ...
Гривня дешевшає: НБУ знизив довідкове значення кур...
Курс гривні на міжбанку продовжує знижуватися...
У Зеленського немає заяви Гончарука про відставку
В Україні перевищено епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ
Новини
В Україні закодіровали 23 супутникових каналів. Що робити абонентам? 06:20
Аваков за грудень отримав надбавок та премій у шість разів більше окладу 06:15
Грудневий ТОП зарплат: скільки отримали силовики перед новим роком 06:15 Інфографіка
Долар наближається до позначки 25: скільки коштує валюта в останні дні січня 05:30
Дощі, хуртовини та ожеледиця: рятувальники попередили про небезпечну погоду 23:55
більше новин
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
Очікували більшого: ціна за тепло знову поповзе вгору 07:30
Бахматюк побудував найбільші в Євразії фабрики, які НАБУ і прокуратура "не бачать", - звернення компанії 09:59
Журналісти виявили невідповідність у декларації нового в.о. глави АМПУ 08:41
Ярославський на 215-річчя харківського університету передав привітання від Джека Ма 17:31
більше новин
Це атака на свободу слова: НСЖУ відмовилася обговорювати законопроект Мінкульту про дезінформацію 09:47
Сьогодні більшість українських супутникових каналів зникне з безкоштовного доступу 08:14
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
Вілла Янукович у Криму. Фото:
Екс-дружина Януковича живе в особняку в окупованому Криму і веде бізнес 18:15
Падіння електроопор у Львові. Фото: Ігор Зінкевич/Фейсбук
У Львові дві електроопори впали на дорогу, пошкодивши тролейбус і автомобіль 16:42
більше новин
За півроку рейтинг Зеленського впав всього на 2%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok