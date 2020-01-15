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15 января 2020, среда, 08:08 77
Экономика 2020-01-15T08:10:05+02:00
Українські Новини
Доллар "перевалил" за 24: курс валют от НБУ

Доллар "перевалил" за 24: курс валют от НБУ

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, курс доллара, Доллар
Доллар. Фото: pexel
Доллар. Фото: pexel

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 января, на 9,82 коп. до 24,0257 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 января, на 4,02 коп. до 23,9275 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,1782
1 доллар США 24,0257
1 швейцарский франк 24,7841
10 иен 2,1827
10 российских рублей 3,9143
1 евро 26,6889

Как сообщали Українські Новини, на межбанке доллар укрепился до 24 UAH/USD. 

Ранее в Украине с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. В банке ожидают курсовой коридор в пределах 22,50-23,50 UAH/USD.

Кроме того, банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020

Тем временем эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале. 

Национальный банк в период с 8-го по 11-е января купил 148 млн долларов и продал 30 млн долларов на межбанковсковском валютном рынке.

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