Доллар "перевалил" за 24: курс валют от НБУ

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 января, на 9,82 коп. до 24,0257 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 января, на 4,02 коп. до 23,9275 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,1782 1 доллар США 24,0257 1 швейцарский франк 24,7841 10 иен 2,1827 10 российских рублей 3,9143 1 евро 26,6889

Как сообщали Українські Новини, на межбанке доллар укрепился до 24 UAH/USD.



Ранее в Украине с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. В банке ожидают курсовой коридор в пределах 22,50-23,50 UAH/USD.



Кроме того, банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020.



Тем временем эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале.



Национальный банк в период с 8-го по 11-е января купил 148 млн долларов и продал 30 млн долларов на межбанковсковском валютном рынке.