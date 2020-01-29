ПАРЄ повністю затвердила повноваження російської делегації

Після того, як в ПАРЄ відмовилися вводити санкції проти голосували за анексію Криму російських делегатів, Парламентська асамблея Ради Європи затвердила повноваження російської делегації в повному обсязі. Про це повідомляє член української делегації Олексій Гончаренко в Telegram. За ратифікацію повноважень делегації Російської Федерації проголосували 96 парламентаріїв, проти 44, утрималися - 7. Як повідомляли Українські Новини, 28 січня глава делегації РФ Петро Толстой був обраний віце-спікером ПАРЄ. Раніше Петро Толстой заявив, що російська делегація може залишити Парламентську асамблею Ради Європи. За його словами, Росія покине ПАРЄ, якщо її повноваження будуть обмежені. Також глава української делегації в ПАРЄ Ясько втекла від українських журналістів. Нагадаємо, 27 січня у Страсбурзі розпочалася зимова сесія ПАРЄ, в яку повернулася українська делегація. Україна повернулася після осінньої паузи. Тоді було прийнято рішення призупинити участь у засіданнях ПАРЄ, оскільки Асамблея повернула повноваження російській делегації.