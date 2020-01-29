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29 січня 2020, середа, 22:00 16
Зовнішня політика 2020-01-29T23:00:03+02:00
Українські Новини
ПАРЄ повністю затвердила повноваження російської делегації

ПАРЄ повністю затвердила повноваження російської делегації

Таня Войтюк
Росія в ПАРЄ, ПАРЄ, Україна в ПАРЄ, делегація
ПАРЄ. Фото: www.coe.int
ПАРЄ. Фото: www.coe.int

Після того, як в ПАРЄ відмовилися вводити санкції проти голосували за анексію Криму російських делегатів, Парламентська асамблея Ради Європи затвердила повноваження російської делегації в повному обсязі.

Про це повідомляє член української делегації Олексій Гончаренко в Telegram.

За ратифікацію повноважень делегації Російської Федерації проголосували 96 парламентаріїв, проти 44, утрималися - 7.

Як повідомляли Українські Новини, 28 січня глава делегації РФ Петро Толстой був обраний віце-спікером ПАРЄ.

Раніше Петро Толстой заявив, що російська делегація може залишити Парламентську асамблею Ради Європи. За його словами, Росія покине ПАРЄ, якщо її повноваження будуть обмежені.

Також глава української делегації в ПАРЄ Ясько втекла від українських журналістів.

Нагадаємо, 27 січня у Страсбурзі розпочалася зимова сесія ПАРЄ, в яку повернулася українська делегація. Україна повернулася після осінньої паузи. Тоді було прийнято рішення призупинити участь у засіданнях ПАРЄ, оскільки Асамблея повернула повноваження російській делегації.

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