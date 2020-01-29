ПАСЕ избрала вице-президентом зампредседателя Госдумы России Толстого

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала вице-президентом главу российской делегации, заместителя председателя Государственной Думы Петра Толстого.

Об этом говорится в сообщении на сайте ПАСЕ, передают Українськi Новини.

Толстой был избран вице-президентом ПАСЕ 28 января по результатам 2-го тура тайного голосования (за него проголосовало 132 делегата ПАСЕ, против - 117).

В отношении Толстого представительница Украины Мария Мезенцева ( "Слуга народа") инициировала процедуру обжалования, обвинив россиянина в антисемитских заявлениях, не совместимых с ценностями Совета Европы.

В первом туре он набрал 101 голос за и 71 против, не преодолев барьер для избрания.

Как сообщали Українськi Новини, 27 января ПАСЕ избрала своим президентом Рика Дамса, вице-президентом - депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александра Мережко.

27 января на заседании ПАСЕ литовский депутат Эмануэлис Зингерис и Мария Голубева из Латвии инициировали challenge of the credentials (пересмотр полномочий) делегации России, эта инициатива получила поддержку более 30 депутатов из 5 национальных делегаций, а Россия пригрозила покинуть ПАСЕ, если ограничат ее полномочия.

Тем временем, глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько убежала от украинских журналистов.