В ПАСЕ отказались вводить санкции против голосовавших за аннексию Крыма российских делегатов

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял решения о том, что российская делегация в ассамблее должна продолжить работу без санкций и объяснил это отсутствием весомых оснований для введения ограничений против депутатов РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На основании этого решения было закрыто рассмотрение жалобы, инициированной латвийским депутатом Марией Голубевой и поддержанной депутатами от Украины и других государств. По регламенту ПАСЕ, в случае если комитет отклоняет обжалование по процедурным основаниям, оно считается автоматически принятым ассамблеей, но решение комитета должно быть объявлено на заседании ассамблеи.

Комитет констатировал, что он рассмотрел жалобу по двум основаниям:

1) в российскую делегацию входят депутаты, избранные по многомандатному округу с учетом голосов в аннексированном Крыму;

2) в российскую делегацию вошли сенаторы, поддержавшие аннексию Крыма в 2014 году и за это находящиеся под международными санкциями.

По мнению ассамблеи, эти основания не являются достаточными для введения ограничений против таких депутатов в ПАСЕ.

"Комитет решил, что полномочия российской парламентской делегации должны быть подтверждены", - говорится в решении комитета.

Как сообщали Українські Новини, глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько убежала от украинских журналистов.