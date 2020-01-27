Сегодня Украина и Россия встретятся на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге

В понедельник, 27 января, в Страсбурге начнется новая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой примет участие Украина.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Впервые с января 2015 года в сессии будут участвовать и украинская, и российская делегации. Пять лет назад сессия завершилась поражением россиян: несмотря на все их старания, на них наложили новые санкции, и они в знак протеста надолго уехали из Страсбурга.

В Страсбурге Украину ждет крайне важное голосование, способное гарантировать агрессору новый уровень иммунитета в ассамблее. А еще – уже во вторник – вполне может возникнуть ссора (или, наоборот, сохранение хороших отношений) с соседней Польшей. За неделю Украина может как расширить, так и разрушить коалицию в свою поддержку.

Возможными причинами поражения для Украины могут стать:

Первая причина – то, что отношение "к диалогу с Россией" за эти годы изменилось.

Вторая – это разница в ситуации с Донбассом в 2015 и 2020 годах. Пять лет назад за два дня до сессии ПАСЕ российские войска обстреляли жилые кварталы Мариуполя, а сейчас – фронт стабильный, Украина даже соглашается на отвод войск. Заявлений об агрессии звучит радикально меньше. Киев и сам ведет переговоры с россиянами, "нормандские встречи" проходят "мирно".

Третья причина – проблема внутриукраинской вражды, которой в 2015 году не было.

У Украины есть шансы на успех, но они очень зависят от действий и мотивации депутатов. Как от "Слуги народа", так и от действующей оппозиции.

Как сообщали Українські Новини, 23 сентября Украинская делегация официально отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ.

Тем временем после возвращения в ПАСЕ Россия должна выплатить более 50 миллионов евро просроченных взносов. Также Украина переплатила более 80 тыс. евро ПАСЕ, пытаясь компенсировать отсутствие взносов РФ.