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27 января 2020, понедельник, 15:14 41
Политика 2020-01-27T15:14:31+02:00
Українські Новини
Россия угрожает покинуть ПАСЕ, если ограничат ее полномочия

Россия угрожает покинуть ПАСЕ, если ограничат ее полномочия

Ольга Фандорина
ПАСЕ, Россия в ПАСЕ, Украина в ПАСЕ
ПАСЕ. Фото: пресс-служба Совета Европы
ПАСЕ. Фото: пресс-служба Совета Европы

Делегация России покинет зимнюю сессию ПАСЕ, если ее полномочия в ассамблее будут ограничивать. Об этом заявил в понедельник, 27 января, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, передает ТАСС.

"Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать. Но если примут, мы уедем", - предупредил Толстой.

Также он заявил, что оппоненты российской делегации предлагают "осудить Россию за поправки в Конституцию, которые еще не внесены, а только обсуждаются в обществе".

"Другие претензии, связанные с тем, что у нас есть депутаты от Крыма в парламенте, уже были отвергнуты Венецианской комиссией", - утверждает Толстой.

"Любое ограничение наших полномочий вызовет уход российской делегации с площадки ПАСЕ", - подтвердил со своей стороны глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. При этом он считает маловероятным "любое ограничение полномочий делегации РФ в докладе, который будет рассматриваться в среду". 

Как сообщали Українські Новини, 23 сентября Украинская делегация официально отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ.

Тем временем после возвращения в ПАСЕ Россия должна выплатить более 50 миллионов евро просроченных взносов. Также Украина переплатила более 80 тыс. евро ПАСЕ, пытаясь компенсировать отсутствие взносов РФ.

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