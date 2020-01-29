Гривня дешевшає: НБУ знизив довідкове значення курсу

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, відповідного середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 30 січня, на 12,04 коп. до 24,8323 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 29 січня, на 13,12 коп. до 24,7119 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 28 січня на 26,73 коп. до 24,9315 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 18,55 коп. до 24,5188 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 14 коп. у вівторок знизився на 16 коп. до 24,75 UAH/USD.

Тим часом, у січні 2020 року в Україні один Біг-Мак коштує 57 грн за $5,67 в США. Таким чином "справедливий" обмінний курс, зрівнює ціни в Україні і США, становить 10,05 грн за долар, а фактичний обмінний курс - 24,09 грн/$. Згідно з рейтингом, українська гривня "недооцінена" на 58,1%.