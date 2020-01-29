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29 січня 2020, середа, 12:49 11
Фінанси 2020-01-29T13:19:24+02:00
Українські Новини
Гривня дешевшає: НБУ знизив довідкове значення курсу

Гривня дешевшає: НБУ знизив довідкове значення курсу

Ярина Вацяк
Курс валют, курс гривні, курс долара, Офіційний курс, Курс НБУ
Гроші
Гроші

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, відповідного середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 30 січня, на 12,04 коп. до 24,8323 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 29 січня, на 13,12 коп. до 24,7119 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 28 січня на 26,73 коп. до 24,9315 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 18,55 коп. до 24,5188 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 14 коп. у вівторок знизився на 16 коп. до 24,75 UAH/USD.

Тим часом, у січні 2020 року в Україні один Біг-Мак коштує 57 грн за $5,67 в США. Таким чином "справедливий" обмінний курс, зрівнює ціни в Україні і США, становить 10,05 грн за долар, а фактичний обмінний курс - 24,09 грн/$. Згідно з рейтингом, українська гривня "недооцінена" на 58,1%.

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