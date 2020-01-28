Гривна на межбанке снова обвалилась на 16 копеек

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 14 коп. во вторник снизился на 16 коп. до 24,75 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,70-24,75 UAH/USD, затем котировки снизились до 24,68-24,73 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,72-24,77 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 4,25% с 23,74 UAH/USD до 24,75 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 29 января, на 13,12 коп. до 24,7119 UAH/USD.

Также во вторник, 28 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 27 января, остался без изменений и составляет 3,49 грн за 10 рублей.

Крмое того, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 27 января на 12,78 коп. до 24,6516 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,29 коп. до 24,3231 UAH/USD.