Доллар и евро взлетели: курс валют в обменниках во вторник

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 27 января на 12,78 коп. до 24,6516 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,29 коп. до 24,3231 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 10,86 коп. до 26,7209 UAH/EUR, курс продажи повысился на 7,56 коп. до 27,1788 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,3231 24,6516 26,7209 27,1788 3,45 4,00 Максимальный 24,4700 24,8500 26,9500 27,3500 3,85 5,00 Минимальный 24,0000 24,5000 26,0000 27,0000 2,30 3,86

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 января, на 26,83 коп. до 24,5984 UAH/USD.

Также в понедельник, 27 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 22 января, упал на 4 копейки и составлял 3,49 грн за 10 рублей.

Тем временем курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 24 января на 7,89 коп.