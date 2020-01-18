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18 января 2020, суббота, 07:00 192 Инфографика
Финансы 2020-01-18T07:00:02+02:00
Українські Новини
Индекс Биг Мака: сколько на самом деле должен стоить доллар в Украине

Индекс Биг Мака: сколько на самом деле должен стоить доллар в Украине

Елизавета Кесельман
Валюта, Курс гривны, курс доллара, Индекс БигМака, The Economist
Гривны и доллары. Фото: pixabay
Гривны и доллары. Фото: pixabay

Вопрос курса валют всегда актуален в каждой стране и регионе. Как передает издание "The Economist" в большинстве стран мира "биг-мак меню" дешевле, чем в Соединенных Штатах, что наталкивет на мысль о том, что валюта является "неодооцененной".

Согласно рейтингу ведомства, который отображает, насколько низкие или большие цены в стране, относительно цен США, Украина заняла 50 место.

По данным издания, в январе 2020 года в Украине один Биг-Мак стоит 57 грн при $5,67 в США. Таким образом "справедливый" обменный курс, уравнивающий цены в Украине и США, составляет 10,05 грн за доллар, а фактический обменный курс - 24,09 грн/$. Согласно рейтингу, украинская гривня "недооценена" на 58,1%.

Три последние позиции рейтинга самых "недооцененных" валют занимают румынский лей (61%), российский рубль (61,2%) и южноафриканский рэнд (62%). Согласно рейтингу, только две валюты переоценены: швейцарский франк (+18,4%) и норвежская крона (+5,3%).

В 2019 году гривня стала мировым лидером по темпам укрепления. Индекс Биг Мака был изобретен The Economist в 1986 году. Он основан на теории паритета покупательной способности (ППС) и используется как шуточный показатель стоимости валюты. В основе исследования лежит стоимость бургера Биг-Мак в сети фаст-фудов McDonalds. Кроме индекса "Биг-Мака", в мире также существуют "индекс латте" и "индекс украинского борща".

Как сообщали Українські Новини, в НБУ объяснили, почему гривна является одним из аутсайдеров индекса Биг-Мака.

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