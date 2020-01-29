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29 января 2020, среда, 05:55 566
Экономика 2020-01-29T05:55:01+02:00
Українські Новини
Гривна продолжает стремительно падать: курс НБУ на 29 января

Гривна продолжает стремительно падать: курс НБУ на 29 января

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, Курс гривны, курс доллара, Курс евро
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 января, на 12,20 коп. до 24,7204 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 января, на 26,83 коп. до 24,5984 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,1662
1 доллар США 24,7204
1 швейцарский франк 25,4168
10 иен 2,2674
10 российский рубль 3,9495
1 евро 27,2085

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 14 коп. во вторник снизился на 16 коп. до 24,75 UAH/USD.

Также 28 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 27 января, остался без изменений и составляет 3,49 грн за 10 рублей. А курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 27 января на 12,78 коп. до 24,6516 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,29 коп. до 24,3231 UAH/USD.

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