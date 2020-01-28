В Японії коронавірус виявили у людини, що не відвідувала Китай

У Японії водій автобуса, що перевозив туристів з китайського міста Ухань, заразився новим різновидом коронавіруса. Це перший випадок зараження в країні, не пов'язаний з поїздками в Китай. Міністр охорони здоров'я Японії Кацунобу Като розповів, що на початку січня водій перевозив дві групи китайських туристів з міста Ухань, де стався спалах нового вірусу. Як повідомляли Українські Новини, посольство України в Китаї рекомендує українцям покинути Китай через коронавіруса. в аеропорту Бориспіль будуть діяти посилені заходи для літаків, які прилітають з Китаю. Раніше Українські Новини писали про те, які заходи слідуює дотримуватися, щоб не заразитися. Тим часом стало відомо, безпечно замовляти речі з Китаю поштою. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликає міжнародне співтовариство зберігати спокій і не рекомендує евакуацію іноземних громадян у зв'язку з поширенням коронавіруса.