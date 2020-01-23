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23 января 2020, четверг, 15:48 218
Общество 2020-01-23T15:49:08+02:00
Українські Новини
В Борисполе всех пассажиров из Китая проверяют на новый опасный вирус

В Борисполе всех пассажиров из Китая проверяют на новый опасный вирус

Ольга Фандорина
Коронавирус, Вирус, Китай, Аэропорт
Аэропорт Борисполь. Фото: Facebook Департамент консульской службы МИД Украины
Аэропорт Борисполь. Фото: Facebook Департамент консульской службы МИД Украины

Украина усилила меры в аэропорту Борисполь из-за коронавируса из Китая. Об этом во время брифинга в четверг, 23 января, заявил исполняющий обязанности Генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает РБК-Украина.

Он отметил, что Украина не имеет прямого авиасообщения с Уханем, однако оно есть с другими городами Китая.

"На сегодняшний день прямого авиасообщения с Уханем нет, но есть с Китаем. Сегодня прибыл самолет из города Санья и санитарными подразделениями Лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины был проведен прием этого самолета", - заявил он.

При этом Кузин добавил, что члены экипажа и сотрудники Лабораторного центра проводят опрос и проверку наличия обращений или плохого самочувствия у пассажиров самолета.

"Не внедряются дополнительные средства наблюдения за пассажирами, но вместе с членами экипажа проводится совместный опрос или проверка наличия обращений или плохого самочувствия. Таким образом, каждый день санитарные подразделения будут встречать самолеты, которые прибывают из Китая", - отметил он.

Также Кузин заявил, что проводится проверка в изделиях медицинского назначения в случае попадания вируса в Украину.

Как сообщали Українські новини, генеральне консульство Украины в городе Гуанчжоу рассказало, как украницам снизить риски заболеть nCoV.

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