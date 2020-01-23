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23 января 2020, четверг, 11:43 14
Происшествия 2020-01-23T11:44:31+02:00
Українські Новини
В Киеве столкнулись пять машин: на Саперно-Слободской пострадал мужчина и образовалась пробка

В Киеве столкнулись пять машин: на Саперно-Слободской пострадал мужчина и образовалась пробка

Таня Войтюк
ДТП, Авария, Осокорки, Lanos, Opel
В аварии пострадали пять машин. Фото: Информатор
В аварии пострадали пять машин. Фото: Информатор

В четверг, 23 января, в Киеве по адресу улица Саперно-Слободская, 25 произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Столкнулись "Славута", Opel, Citroen и два Lanos. В результате аварии пострадал мужчина.

Об этом сообщает Информатор

ДТП произошло около 07:40

По словам водителя "Славуты", перед ним ехал автомобиль, который начало носить по дороге и он врезался в отбойник. Мужчина пытался избежать столкновения и начал тормозить. После заноса девушка-водитель сразу же уехала, а во время торможения в "Славуту" въехал Lanos. Далее на скользкой дороге произошло столкновение еще одного Lanos, Opel и Citroen.

ДТП. Фото: ИнформаторДТП. Фото: Информатор

Машины столкнулись друг с другом. Фото: ИнформаторМашины столкнулись друг с другом. Фото: Информатор

Из-за столкновения образовалась пробка. Фото: ИнформаторИз-за столкновения образовалась пробка. Фото: Информатор

Пассажира одного из Lanos госпитализировали в больницу. Предварительно, у него травма грудной клетки. Все машины разбросало по дороге и для проезда осталась лишь одна полоса. В связи с этим образовалась огромная пробка. Она растянулась аж до станции метро "Осокорки".

На месте работает экипаж патрульной полиции. Ожидается приезд следственно-оперативной группы.

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