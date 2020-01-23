В Киеве столкнулись пять машин: на Саперно-Слободской пострадал мужчина и образовалась пробка

В четверг, 23 января, в Киеве по адресу улица Саперно-Слободская, 25 произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Столкнулись "Славута", Opel, Citroen и два Lanos. В результате аварии пострадал мужчина. Об этом сообщает Информатор. ДТП произошло около 07:40 По словам водителя "Славуты", перед ним ехал автомобиль, который начало носить по дороге и он врезался в отбойник. Мужчина пытался избежать столкновения и начал тормозить. После заноса девушка-водитель сразу же уехала, а во время торможения в "Славуту" въехал Lanos. Далее на скользкой дороге произошло столкновение еще одного Lanos, Opel и Citroen. ДТП. Фото: Информатор Машины столкнулись друг с другом. Фото: Информатор Из-за столкновения образовалась пробка. Фото: Информатор Пассажира одного из Lanos госпитализировали в больницу. Предварительно, у него травма грудной клетки. Все машины разбросало по дороге и для проезда осталась лишь одна полоса. В связи с этим образовалась огромная пробка. Она растянулась аж до станции метро "Осокорки". На месте работает экипаж патрульной полиции. Ожидается приезд следственно-оперативной группы.