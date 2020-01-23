Новый коронавирус в Китае: безопасно ли заказывать товары на AliExpress

Новый китайский коронавирус вызывает множество вопросов и сеет панику среди людей. И тем временем как в МОЗ созвали брифинг и рассказали, что известно о китайском коронавирусе , он уже

О том, могут ли вам по почте вместе с вещью прислать малоизученный вирус сообщает "Страна".

В Китае все летальные случаи от коронавируса произошли в провинции Хубэй. Общее число заразившихся, по официальным данным, - 571 человек, хотя эксперты полагают, что настоящее количество намного больше. Их них 95 в тяжелом состоянии.

Опасны ли посылки из Китая

Для того, чтобы это понять, нужно выяснить две вещи: способ передачи и срок жизни вируса вне организма.