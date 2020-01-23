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23 января 2020, четверг, 21:10 39
Общество 2020-01-23T21:10:02+02:00
Українські Новини
Новый коронавирус в Китае: безопасно ли заказывать товары на AliExpress

Новый коронавирус в Китае: безопасно ли заказывать товары на AliExpress

Таня Войтюк
Вирус, Коронавирус, Коронавирус в Китае, Китай, Заболевание, Aliexpress
AliExpress
AliExpress

Новый китайский коронавирус вызывает множество вопросов и сеет панику среди людей. И тем временем как в МОЗ созвали брифинг и рассказали, что известно о китайском коронавирусе, он уже стал причиной смерти уже 17 человек. У многих возникает вопрос, опасно ли заказывать товары в китайских интернет-магазинах и может ли вирус передаться через посылку.

О том, могут ли вам по почте вместе с вещью прислать малоизученный вирус сообщает "Страна".

В Китае все летальные случаи от коронавируса произошли в провинции Хубэй. Общее число заразившихся, по официальным данным, - 571 человек, хотя эксперты полагают, что настоящее количество намного больше. Их них 95 в тяжелом состоянии.

Опасны ли посылки из Китая

Для того, чтобы это понять, нужно выяснить две вещи: способ передачи и срок жизни вируса вне организма.

Новый вид коронавируса передается в основном воздушно-капельным путем. Заражение в большинстве случаев можно произойти через контакт с носителем.

Известные коронавирусы (из 39 известных видов только 7, включая новый 2019-nCoV, передаются человеку) вне организма носителя живут в среднем от нескольких часов до пары суток. Учитывая, что посылки из Китая редко идут меньше двух недель, риск заражения минимальный.

Тем не менее, в теории есть вероятность выживания вируса в том случае, если больной человек чихнул или плюнул на вещь, а потом отправил ее по почте. Поэтому полученные товары лучше обработать (помыть, продезинфицировать антисептиком). Предметы одежды необходимо постирать, прежде чем надевать на тело. Посуду нужно тщательно вымыть и обдать кипятком.

Впрочем, все эти правила желательно соблюдать и без угрозы коронавируса, ведь никто не гарантирует, в каких гигиенических условиях и на каком складе хранились товары и кто их трогал, прежде чем они попали к покупателю.

Но вот от доставки съедбных предметов вроде сладостей и прочих продуктов лучше на время воздержаться.

Как сообщали Українські Новини, из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая будут встречать санитарные команды Минздрава.

Также сообщалось о том, что опасный коронавирус достиг России, пассажирку из Китая госпитализировали в Хабаровске.

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