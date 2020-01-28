ВООЗ радить не евакуювати іноземних туристів з Китаю

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликає міжнародне співтовариство зберігати спокій і не рекомендує евакуацію іноземних громадян у зв'язку з поширенням коронавіруса. Про це повідомляє агентство "Сіньхуа".

Від спалаху коронавіруса померло 106 осіб, ще 4515 підтверджених випадків зараження пневмонією.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2019 у місті Ухань (Китай) був зареєстрований випадок пневмонії.

Пізніше стало відомо, що причиною пневмонії став новий вид коронавіруса.

Коронавірус поширюється по світу: як в Україні готуються до епідемії.

Також повідомлялося, що через спалах коронавіруса літаки з Китаю будуть зустрічати санітарні команди МОЗ.

Раніше в Шанхаї вилікували першого пацієнта з коронавірусом пневмонії. Крім того, з'явився перший знімок нового коронавіруса пневмонії з Китаю.