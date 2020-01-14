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14 января 2020, вторник, 09:20 226
Медицина 2020-01-14T10:30:02+02:00
Українські Новини
Смертельный вирус вышел за приделы Китая: признаки инфекции и как не заболеть

Смертельный вирус вышел за приделы Китая: признаки инфекции и как не заболеть

Ярина Вацяк
Китай, Вирус, ВООЗ, эпидемия, эпидемия грииппа, Грипп

В то время, как в Украине уже зафиксировали несколько случаев смертельных усложнений от гриппа, смертельный вирус из Китае уже вышел за его приделы и может распространиться по всему миру. Так, уже зафиксирован случай заболеваемости в Таиланде, где был госпитализирован  путешественник из Ухани (Китай) с симптомами штамма данного вируса.

Во Всемирной организации здравоохранения дали рекомендации, как не заболеть вирусом из Китая, пишет "КП в Укриане".

"Учитывая происходящее, Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус проведет консультации с членами Комитета по чрезвычайной ситуации и может созвать заседание комитета в кратчайшие сроки", - заявили в организации.

Как опознать больного

Коронавирусы (CoV) - семейство вирусов, вызывающих заболевания, начиная от простуды и заканчивая ближневосточным респираторным синдромом (MERS-CoV), также тяжелым острым респираторным синдромом (SARS-CoV).

Коронавирусы являются зоонозными, то есть ими заражаются и животные, и люди. Например, SARS-CoV передался людям от кошек, а MERS-CoV - от верблюдов.

В Китае появился штамм из этого семейства. Ранее его у людей не находили.

В ВОЗ рассказали, как выявить больного этим коронавирусом. Геном изучили и создали тест. Он за шесть - восемь часов определяет, этим ли вирусом инфицирован больной.

Признаки инфекции

В легкой форме:

  • респираторные симптомы;
  • лихорадка;
  • кашель;
  • одышка;
  • затрудненное дыхание.

В тяжелой форме:

  • пневмония;
  • тяжелый острый респираторный синдром;
  • почечная недостаточность и даже смерть.

Как избежать болезни:

  • регулярно мойте руки;
  • прикрывайте ром и нос при кашле и чихании;
  • мясо и яйца готовьте долго, при высоких температурах;
  • избегайте людей с симптомами респираторных заболеваний (кашель, чихание);
  • не ходите в места обитания диких животных (фермы, рынки, лес).

Как заразились китайцы

Китайцы болеют новой пневмонией с середины декабря. К новому году в больницу Уханя попали 27 людей с инфекцией. У них повысилась температура, затруднилось дыхание. Эти люди до болезни посетили оптовый рынок морепродуктов. У многих больных были торговые торговые точки в этом месте.

10 января сообщили, что в Гонконге госпитализировали еще шестерых с симптомами вируса или пневмонии, которую он вызывает. Прибыли они из Уханя, где к этому времени уже 59 человек лежали в больнице с подозрением на коронавирус.

11 января умер первый больной. Коронавирус выявили у 41 человека, семеро - в тяжелом состоянии, двое поправились и покинули больницу. Местный инфекционист оценил риск распространения болезни.

Как сообщали Українські Новини, в Украине от осложнений гриппа умерла роженица, ее ребенка спасли.

С 16 по 22 декабря 163 тыс. человек заболели гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями.

 Українські Новини также писали о том, как защититься от гриппа в пиковый период.

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