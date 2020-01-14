Смертельный вирус вышел за приделы Китая: признаки инфекции и как не заболеть

В то время, как в Украине уже зафиксировали несколько случаев смертельных усложнений от гриппа, смертельный вирус из Китае уже вышел за его приделы и может распространиться по всему миру. Так, уже зафиксирован случай заболеваемости в Таиланде, где был госпитализирован путешественник из Ухани (Китай) с симптомами штамма данного вируса. Во Всемирной организации здравоохранения дали рекомендации, как не заболеть вирусом из Китая, пишет "КП в Укриане". "Учитывая происходящее, Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус проведет консультации с членами Комитета по чрезвычайной ситуации и может созвать заседание комитета в кратчайшие сроки", - заявили в организации. Как опознать больного Коронавирусы (CoV) - семейство вирусов, вызывающих заболевания, начиная от простуды и заканчивая ближневосточным респираторным синдромом (MERS-CoV), также тяжелым острым респираторным синдромом (SARS-CoV). Коронавирусы являются зоонозными, то есть ими заражаются и животные, и люди. Например, SARS-CoV передался людям от кошек, а MERS-CoV - от верблюдов. В Китае появился штамм из этого семейства. Ранее его у людей не находили. В ВОЗ рассказали, как выявить больного этим коронавирусом. Геном изучили и создали тест. Он за шесть - восемь часов определяет, этим ли вирусом инфицирован больной. Признаки инфекции В легкой форме: респираторные симптомы; лихорадка; кашель; одышка; затрудненное дыхание. В тяжелой форме: пневмония; тяжелый острый респираторный синдром; почечная недостаточность и даже смерть. Как избежать болезни: регулярно мойте руки; прикрывайте ром и нос при кашле и чихании; мясо и яйца готовьте долго, при высоких температурах; избегайте людей с симптомами респираторных заболеваний (кашель, чихание); не ходите в места обитания диких животных (фермы, рынки, лес). Как заразились китайцы Китайцы болеют новой пневмонией с середины декабря. К новому году в больницу Уханя попали 27 людей с инфекцией. У них повысилась температура, затруднилось дыхание. Эти люди до болезни посетили оптовый рынок морепродуктов. У многих больных были торговые торговые точки в этом месте. 10 января сообщили, что в Гонконге госпитализировали еще шестерых с симптомами вируса или пневмонии, которую он вызывает. Прибыли они из Уханя, где к этому времени уже 59 человек лежали в больнице с подозрением на коронавирус. 11 января умер первый больной. Коронавирус выявили у 41 человека, семеро - в тяжелом состоянии, двое поправились и покинули больницу. Местный инфекционист оценил риск распространения болезни. Как сообщали Українські Новини, в Украине от осложнений гриппа умерла роженица, ее ребенка спасли. С 16 по 22 декабря 163 тыс. человек заболели гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями. Українські Новини также писали о том, как защититься от гриппа в пиковый период.