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27 января 2020, понедельник, 14:00 22
Политика 2020-01-27T14:02:07+02:00
Українські Новини
Коронавирус распространяется по миру: как в Украине готовятся к эпидемии

Коронавирус распространяется по миру: как в Украине готовятся к эпидемии

Надежда Комендантова
коронавирус в Украина, Коронавирус, СНБО, Алексей Данилов
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7

Оперативная группа Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) поручила Министерству финансов обеспечить дополнительные расходы на обеспечение лечебных учреждений необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием в случае выявления на территории Украины коронавируса, который впервые был обнаружен в городе Ухань (Китай).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передают Українськi Новини.

По поручению Президента Владимира Зеленского под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова состоялось совещание оперативной группы по вопросам мониторинга и анализа ситуации относительно распространения нового коронавируса 2019-n-CoV в мире, оценки угроз национальной безопасности Украины, состояния организации противоэпидемической защиты населения Украины, в частности граждан и работников дипломатических миссий Украины, находящихся на территории Китая.

Данилов отметил первоочередность выполнения задачи по усиленному контролю за ситуацией в части вероятности распространения коронавируса и слаженной работы всех органов власти по организации соответствующих мероприятий.

В частности, он отметил, что приоритетными являются организация компетентными органами, прежде всего украинским дипломатическими представительствами, полного учета украинских граждан, находящихся на территории КНР, сбора информации о них и установления контактов.

Министерству здравоохранения было поручено реализовать системное широкое информирование общественности о ситуации по распространению коронавируса путем предоставления соответствующей информации о признаках вируса, мерах по его предупреждению и лечению.

Кроме того, Минздраву совместно с Центром общественного здоровья поручено усилить способности колл-центра для предоставления и получения оперативной информации гражданам.

Также планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине.

Посольству Украины в КНР поручается обеспечить распространение рекомендации украинским гражданам покинуть территорию Китая, а Министерству иностранных дел - рекомендовать украинским гражданам воздерживаться от посещения Китая в ближайшее время.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине на данный момент не зафиксированы случаи заражения коронавирусом, однако Министерство здравоохранения подготовило порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий.

Также сообщалось, что из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая будут встречать санитарные команды Минздрава.

Ранее в Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом пневмонии. Кроме того, появился первый снимок нового коронавируса пневмонии из Китая.

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