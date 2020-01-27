Коронавирус распространяется по миру: как в Украине готовятся к эпидемии

Оперативная группа Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) поручила Министерству финансов обеспечить дополнительные расходы на обеспечение лечебных учреждений необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием в случае выявления на территории Украины коронавируса, который впервые был обнаружен в городе Ухань (Китай). Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передают Українськi Новини. По поручению Президента Владимира Зеленского под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова состоялось совещание оперативной группы по вопросам мониторинга и анализа ситуации относительно распространения нового коронавируса 2019-n-CoV в мире, оценки угроз национальной безопасности Украины, состояния организации противоэпидемической защиты населения Украины, в частности граждан и работников дипломатических миссий Украины, находящихся на территории Китая. Данилов отметил первоочередность выполнения задачи по усиленному контролю за ситуацией в части вероятности распространения коронавируса и слаженной работы всех органов власти по организации соответствующих мероприятий.В частности, он отметил, что приоритетными являются организация компетентными органами, прежде всего украинским дипломатическими представительствами, полного учета украинских граждан, находящихся на территории КНР, сбора информации о них и установления контактов. Министерству здравоохранения было поручено реализовать системное широкое информирование общественности о ситуации по распространению коронавируса путем предоставления соответствующей информации о признаках вируса, мерах по его предупреждению и лечению. Кроме того, Минздраву совместно с Центром общественного здоровья поручено усилить способности колл-центра для предоставления и получения оперативной информации гражданам. Также планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине. Посольству Украины в КНР поручается обеспечить распространение рекомендации украинским гражданам покинуть территорию Китая, а Министерству иностранных дел - рекомендовать украинским гражданам воздерживаться от посещения Китая в ближайшее время. Как сообщали Українськi Новини, в Украине на данный момент не зафиксированы случаи заражения коронавирусом, однако Министерство здравоохранения подготовило порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий. Также сообщалось, что из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая будут встречать санитарные команды Минздрава. Ранее в Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом пневмонии. Кроме того, появился первый снимок нового коронавируса пневмонии из Китая.