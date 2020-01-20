МЗС обіцяє розповісти про візит Зеленського в Оман "у свій час"

Міністерство закордонних справ обіцяє надати інформацію про візит Президента Володимира Зеленського в Оман "у свій час".

Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів, передають Українські Новини.

"Що стосується поїздки в Оман, очевидно Міністерство закордонних справ до цього процесу залучено. Наше посольство там надавало і надає організаційне сприяння всьому цьому візиту. Я знаю про інтерес журналістської спільноти, адже і ми, і Адміністрація отримуємо запити, (у відповідь) на які свого часу ми все вам пояснимо", - сказав він.

На початку січня ЗМІ розповсюдили фотографії Зеленського з Оману.

Офіс Президента заявив, що в Омані у Зеленського заплановані зустрічі на вищому рівні.

При цьому він поїхав в Оман разом з сім'єю за свій рахунок.

В той же час султан Оману тривалий час тяжко хворів, а візит Зеленського не анонсувався ні українською, ні оманською стороною.

Зеленський перервав візит у зв'язку з катастрофою 8 січня пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Ірані.

10 січня султан Оману помер.

Як повідомляли Українські Новини, помічник Зеленського Андрій Єрмак заперечує, що глава держави зустрічався в Омані з головою політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком і пояснює зволікання з його поверненням в Україну закриттям повітряного коридору у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані.