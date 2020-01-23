Зеленський прилетів в Ізраїль, але відмовився брати участь у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту

Президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом в Ізраїль, але відмовився від участі у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту, вирішивши уступити місце української делегації людям, які пережили цю трагедію.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Прилетіли в Ізраїль і дізналися, що на Всесвітній форум пам'яті Голокосту через величезний інтерес до події і обмежену кількість місць важко потрапити багатьом з тих, хто пережив цю страшну трагедію. Вирішили передати моє місце і місця делегації України цим мужнім, унікальним людям. Преса повідомляє, що так само вчинили деякі міністри ізраїльського уряду. Вважаю, що це правильно", - написав він.

Президент запевнив, що відмова від участі у форумі жодним чином не скасовує вшанування українською делегацією пам'яті жертв трагедії.

"На основний захід повинні потрапити ті, хто цього заслуговує. Ті, хто зробив найбільший подвиг - зберіг життя тоді, коли його практично неможливо було зберегти", - зазначив він.

При цьому Зеленський має намір у рамках візиту провести заплановані зустрічі з Президентом, прем'єр-міністром і спікером Кнесету (парламенту) Ізраїлю.

Раніше Зеленський прийняв рішення відвідати Ізраїль, незважаючи на те, що в рамках пам'ятних заходів ізраїльська сторона не передбачила часу для його виступу.

Від участі у форумі з цієї причини відмовився Президент Польщі Анджей Дуда.

У той же час Президент Росії Володимир Путін виступить з промовою в рамках заходу.

Зеленський допускає можливість зустрічі з Путіним в Ізраїлі для обговорення питання обміну утримуваними особами.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський не виключає можливість зустрічі з Путіним в Ізраїлі.

Раніше Зеленський в Давосі зустрівся з главою МВФ Кристалиной Георгієвою.