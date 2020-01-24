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  • Через помилку Єрмака, Зеленському довелося виступати в Давосі перед порожнім залом, - Дзівідзінский
24 січня 2020, пʼятниця, 10:59 392
Політика 2020-01-24T13:15:03+02:00
Українські Новини
Через помилку Єрмака, Зеленському довелося виступати в Давосі перед порожнім залом, - Дзівідзінский

Через помилку Єрмака, Зеленському довелося виступати в Давосі перед порожнім залом, - Дзівідзінский

Сергій Паламаренко
Андрій Єрмак, Володимир Зеленський, Давоський форум, Давос
Давос форум Фото: Facebook
Давос форум Фото: Facebook

Президент України Володимир Зеленський на економічному форумі в Давосі виступав перед порожнім залом через непідготовленість його помічника з питань зовнішньої політики Андрія Єрмака, який "забув" зібрати аудиторію. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив політичний експерт Владислав Дзівідзінский.

"Україна останні пів року на слуху у всіх світових ЗМІ. Президент Зеленський сидить за одним столом з Путіним, Меркель і Макроном. Ми навіть в справі про імпічмент президента США фігуруємо. Про що все це говорить? Про те, що інтерес світової спільноти до України підвищений. Але тоді чому в той час, коли можна було хайпонуть, зал під час виступу Президента на економічному форумі був порожній? Очевидно, що тут справа в непрофесійній підготовці самого заходу за участю Президента", - вважає політолог.

За його словами, за підготовку до форуму в ОП відповідав помічник Президента з питань зовнішньої політики Андрій Єрмак, який "забув" повідомити і зацікавити аудиторію форуму виступом Володимира Зеленського.

"Аудиторії не було, тому що її ніхто не привернув, не проінформував і не зацікавив. Складається враження, що про це просто забули. Такий же провал був у Порошенка, але в цілому варто відзначити, що у того ж Порошенка міжнародні івенти були організовані на рівень вище. Хоча сам навіть близько не являв такого інтересу для міжнародної спільноти, як Зеленський", - вважає експерт.

Він також помітив, що "порожній зал" в Давосі вже не перший у списку провалів помічника президента Єрмака. Зовсім недавно з його ж вини виник скандал пов'язаний з поїздкою Зеленського в Оман, який завдав іміджевої шкоди рейтингу Президента.

"Причин для таких "факапів" зазвичай всього дві: банальна некомпетентність відповідальних за цю сферу або навмисний саботаж, щоб дати політичним опонентам в руки черговий козир. Навіть не знаю, що в цій ситуації гірше. Два повтори безглуздої ситуації - це може бути збіг, але коли це відбувається регулярно - це вже система", - підсумував Владислав Дзівідзінский.

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