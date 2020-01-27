В Афганістані розбився пасажирський літак з більш, ніж 80 людьми

Після авіакатастрофи в Тегерані, де збили український літак ліній МАУ, в Афганістані в провінції Газні, 27 січня розбився пасажирський літак, на борту якого було щонайменше 100 осіб. Про це передає російська служба ВВС з посиланням на афганський телеканал 1TV і губернатора провінції. Наголошується, що за попередніми даними, на борту літака були понад 80 осіб. Такі дані наводить видання Tolo News, відзначаючи, що літак впав на території, підконтрольній руху "Талібан" (заборонено в РФ). У той же час російські інформагентства з посиланням на місцеве видання Ariana News повідомляють, що пасажирів могло бути більше - до 110 чоловік. Спочатку повідомлялося, що літак міг належати афганської авіакомпанії Ariana Afghan Airlines. Проте пізніше час директор компанії у розмові з місцевими інформагентствами це спростував, відзначає РИА Новости. Пізніше регіональні влади повідомили, що літак міг належати іноземній компанії, так як з уламків зуміли витягти тіло пілота, який виглядав як іноземець. Також зазначається. що літак повністю згорів. РІА Новини стверджує з посиланням на власне джерело, що літак міг бути військовим. Офіційно ця інформація не підтверджена. Як повідомляли Українські Новини, Іран визнав, що збив український літак, і днями оприлюднив звіт про розслідуванні аварії Boeing-737 МАУ. 19 січня літак Міністерства оборони повернувся з Тегерана (Іран) з тілами 11 загиблих українців. Крім того, 25 січня в Афганістані збили молдавський вертоліт: поранені двоє українців.